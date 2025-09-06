La bandera italiana cierra las vacaciones

Si te has sentado delante del ordenador y, sin más, has dado con la clave a la primera… ¡no has tenido suficientes vacaciones! Eso dicen los defensores del descanso prolongado, pero no sé yo el tiempo que hay que estar desconectado para olvidar tanto.

Para simplificar, hablaremos de tres tipos de vacaciones: cuando visitas (a familiares, un hotel, un camping…), cuando recibes (la cantidad de familia y amigos que tienen muchísimas ganas de verte, y casualmente pasan por Alicante) y los viajes familiares. Dos he tenido este verano. Uno de catorce y otro de dieciséis personas. Estos viajes los pone en tu camino el Señor, el universo o un muñeco de vudú para que desarrolles la paciencia, mejores el temple, tengas por bandera la flexibilidad, te vuelvas un experto en tolerancia, busques en tu interior la resignación, potencies tu aguante y no pierdas la calma. Ni Zenón de Citio, filósofo fundador del estoicismo, habría tenido la virtud de lograr la serenidad aceptando el destino que supone la convivencia con sobrinos y cuñados… Ese adolescente que a la hora que hay que subir al coche para llegar a tiempo a la excursión se pasea con una cuchilla buscando espuma de afeitar, o esa aprendiz de influencer que tiene que secarse la melena que le llega hasta la cintura para salir mona en las fotos… ¡Y no les digas nada, que hay que ver cómo te pones estando de vacaciones…! Y muchas gracias a los cuñados que dedican horas a buscar encuadres para la imagen perfecta, moviéndonos a todos de un lado a otro a pleno sol, porque gracias a ellos tenemos recuerdos del encuentro familiar. Dejo la lista abierta de vuestras propias experiencias…

¡Y lo que se aprende! Lo primero, que soy una boomer de manual, doy el perfil perfecto de ignorante digital: carpetas de fotos compartidas, bluetooth del ordenador a la tele, borrar a personas de las fotos, aplicaciones para verte con otro pelo, pero en plan real, no de broma… ¡No tengo ni idea, me parece todo de ciencia ficción! Además, puedo dar lecciones de los esmaltes de uñas más rompedores, el color estrella para la moda de este otoño (marrón chocolate), y otras cosas con las que no sé cómo he podido sobrevivir hasta ahora como las reglas básicas del juego Dragones y mazmorras, así como algunos de los personajes que se pueden crear en este apasionante entretenimiento como la elfa arquera, el mago, un clérigo, el druida enano, diversos guerreros, o los bardos trovadores. ¡Sin parar de aprender todo el día!

Gian Luca Montella, Francesco Giangarra, Danilo Angelini y Massimiliano Siragusa. / INFORMACIÓN

Arriado en el «Palinuro»

¡Ay, las vacaciones…! Ya se han terminado para la mayoría, así que al lío… Comenzamos el mes de septiembre con la invitación del agregado de Defensa de la Embajada de Italia en España, el capitán de navío Massimiliano Siragusa, a un arriado de bandera y a un cóctel en el buque escuela «Palinuro» de la Marina Militar italiana con su comandante, el capitán de fragata Francesco Giangarra a la cabeza, acompañado por el CDR Gian Luca Montella, que asumirá el mando de la nave en la próxima escala que tendrá lugar dentro de unos días en Mahón. Todo magníficamente organizado por Danilo Angelini, cónsul de Italia en Alicante.

Miguel Santatecla, Salvador Ivorra, Andrés Perelló, Mariano Soriano y Nacho de Julián. / INFORMACIÓN

El barco, una goleta de tres palos, primorosamente restaurado, acogió a un centenar de invitados, entre los que se encontraban el alcalde de Alicante, Luis Barcala; el comandante de Marina, Rafael Torrecillas del Prado; el subdelegado de Defensa, Juan Navarro; Antonio Darder, jefe de la Policía Judicial e Información de la Guardia Civil; el comisario jefe de Operaciones de la Policía Nacional, Matías Fernández; el Comandante Aéreo de la base de Alcantarilla, José Ignacio Sánchez-Heredero García; el delegado del Banco de España, Pedro J. Sánchez, o el director de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló. También acudió Miguel Ángel Jiménez Parejo, el que será el nuevo jefe del MOE a partir del próximo lunes, cuando se hará efectivo su nombramiento oficial.

Antonio Darder, Miguel Ángel Jiménez, Luis Barcala, Rafael Torrecilla, José Ignacio Sánchez y Matías Fernández. / INFORMACIÓN

Ver descender la bandera en la popa del «Palinuro» significó para la mayoría de los presentes el final del veraneo. Los caballeros volvieron a sacar los pantalones beiges largos, todavía encontramos camisas de hilo y alguna chaqueta. Las corbatas, muy escasas, no creo que reaparezcan hasta fin de mes… Las señoras, la mayoría de colores claros para presumir de bronceado. Las conversaciones, que si dónde has estado de viaje, que si vaya calor que ha hecho, que cuánto turismo hemos tenido… Y también se comentó que no se escuchara el himno de Italia en el arriado de bandera. En eso coincidimos todos en la solemnidad a la que nos tiene acostumbrada la armada española.

Olga Babynyuk y Vittorio Cataldo. / INFORMACIÓN

Los italianos nos sorprendieron con su habitual simpatía y con un aperitivo muy mediterráneo y con un ambiente con música chill-out que invitaba a alargar las conversaciones, como hicieron Salvador Ivorra, Ignacio de Julián, José Luis Vázquez, Miguel Santatecla, Francisco de Asís Vázquez, Jorge Puig, Mariola Ochoa, Mariano Soriano, Menchu Mille, Loredana Papini, Vittorio Cataldo, Olga Babynyuk o María José González.

Mariano Soriano escoltado por Loredana Papini y Menchu Mille. / INFORMACIÓN

El «Paniluro» se despidió de los invitados con una espectacular imagen proyectando la bandera italiana entre sus palos. ¡Son únicos para dar el toque glamoroso!