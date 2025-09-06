El Gobierno aprobará la reforma de la ley de universidades en septiembre: "No hay universidad sin investigación"

"No hay universidad sin docencia y sin investigación". Así de claro ha sido el secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Francisco García. El que fuera vicerrector de la Universitat de Lleida ha participado en el acto de apertura del curso académico 2025-2026 de la Universidad de Sevilla, donde ha confirmado que el Gobierno central aprobará este mismo mes la reforma del real decreto de universidades.

El alto cargo del Ministerio que dirige Diana Morant ha asegurado que "en los próximos días" el Consejo de Estado aprobará la reforma del real decreto de 2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios. Pese a que el objetivo era que estuviera en vigor antes del inicio de curso, García ha confirmado que se encuentra en su última tramitación y que el objetivo del Ministerio es aprobarlo este mes.

"Hay otros ámbitos, una academia, pero no es la universidad", ha sentenciado el secretario general de Universidades, en relación al debate abierto sobre la proliferación de universidades privadas respaldadas por los gobiernos autonómicos, que ha sido uno de los reproches expuestos en su discurso por el rector Miguel Ángel Castro. García ha destacado que, a diferencia de lo que ocurre en otros países de Europa y del mundo, "la investigación en España la protagoniza la universidad y no el mundo privado". "No lo podemos perder", ha señalado para asegurar la importancia de "defender" la universidad.

Aumento de las privadas

España tiene 46 universidades privadas frente a las 50 públicas y, según ha subrayado García, "el número de plazas en las universidades públicas disminuye en 1.500 plazas y en las privadas aumenta 24.000". Una cifra que lamentado el que fuera vicerrector de la Universitat de Lleida, ya que, en su opinión "no todo el mundo se lo puede permitir", para señalar que "una sociedad con cohesión social" es una en la que "haya igualdad de oportunidades".

El objetivo de esta modificación del real decreto, que apenas lleva tres años en vigor, como ha denunciado la catedrática de Derecho Administrativo Concepción Horgué en su lección inaugural, es asegurar la calidad del sistema universitario nacional, tanto público como privado. La norma no veta las universidades privadas, aunque sí las obliga a presentar un programa docente e investigador homologable.