Aviso de la Policía Nacional: esta es la falsa oferta de trabajo que ha robado el dinero de miles de ciudadanos

Las redes sociales son la puerta de entrada perfecta para miles de ciberdelincuentes que buscan en muchos jóvenes la víctima perfecta para cometer sus delitos. Esto ha sido lo que ha detectado la Policía Nacional, que ha descubierto una falsa oferta de trabajo que ha robado el dinero a muchas personas.

Esta estafa que se está extendiendo en plataformas digitales ha afectado a numerosos usuarios en España. Se trata de supuestas ofertas de empleo en redes sociales que invitan a ganar dinero simplemente dando "like" a vídeos en diferentes redes sociales como TikTok, Instagram o YouTube.

Según explica el agente, este engaño repite esta estrategia: en un primer momento, los estafadores pagan pequeñas cantidades de dinero para generar confianza en la víctima después de cumplir con algunos objetivos. Sin embargo, al poco tiempo dejan de hacerlo y, a partir de ahí, la situación puede complicarse mucho más.

Un fraude que roba datos y vacía cuentas

Los ciberdelincuentes usarán la información personal proporcionada por la víctima para abrir cuentas bancarias a su nombre y pedir que realicen inversiones falsas con el objetivo de obtener grandes beneficios.

Tras esto, las personas afectadas acaban perdiendo dinero y se endeudan sin posibilidad de recuperar lo invertido. "Al final, solo te quedarán deudas o no podrás recuperar nada", dice la Policía Nacional en su mensaje.

Consejos para caer en la estafa

Las autoridades recomiendan desconfiar de cualquier oferta laboral que llegue por mensajería instantánea o redes sociales y que prometa ingresos rápidos sin experiencia ni contrato legal.

Para no caer en estas trampas, la Policía Nacional recomienda seguir una estas recomendaciones:

No compartas tus datos personales ni bancarios con desconocidos en redes sociales.

con desconocidos en redes sociales. Comprueba siempre la empresa que ofrece el trabajo, buscando referencias oficiales y contactos verificables.

que ofrece el trabajo, buscando referencias oficiales y contactos verificables. Denuncia cualquier intento de estafa para ayudar a otras posibles víctimas.

Con este nuevo aviso, las autoridades buscan concienciar a la población sobre un fraude que se aprovecha del desempleo y de la búsqueda de ingresos adicionales en internet.