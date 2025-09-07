Qué son los 'cuernos financieros' y por qué pueden dañar tu relación

Las infidelidades que se pueden dar en la pareja no ocurren solo en el terreno del amor o las relaciones sexoafectivas. Existen otro tipo de infidelidades, menos escandalosas quizá, pero que pueden acabar dinamitando una relación de la misma manera. Las finanzas también pueden dar pie a las infidelidades. De ello habla Sandra Hernández, asesora matrimonial y experta en relación de pareja, en el canal de Youtube de Libertad sin Deudas, un despacho de abogados expertos en cancelación de deudas y Ley de Segunda Oportunidad.

Los cuernos financieros

Hernández introduce lo que se llama como cuernos financieros. "Es un tipo de deslealtad en la que uno de los dos miembros esconde o oculta al otro miembro de la pareja algo que ha comprado o algo en lo que ha gastado el dinero, sobre todo si sabe que la otra pareja no está de acuerdo con ello", explica. Esto puede ir desde pequeñas compras, que pueden generar conflictos domésticos pequeños, hasta deslealtades más graves que pueden poner en peligro la relación.

Dentro de los cuernos financieros entran todo tipo de deslealtades: Cuentas paralelas, inversiones arriesgadas, donaciones a familiares sin informar a la otra persona... También deslealtades que involucran a una tercera persona. La asesora pone algunos ejemplos como la compra por sorpresa de un coche o noches de hotel pagadas de las que la otra persona no tiene constancia.

Compromisos rotos

Las infidelidades amorosas son más escandalosas. Se han escrito infinidad de libros y se han hecho infinidad de películas sobre ello. Pero los cuernos financieros pueden ser igual de graves y una razón de peso para terminar una relación. "Al ocultarlo o al mentir, lo que estamos haciendo es perder la confianza de nuestra pareja, incluso aunque no sea con otra persona o con otro miembro externo a la relación", subraya Hernández.

Estas mentiras, por pequeñas que sean, rompen compromisos asumidos en la relación que pueden acabar con la misma si se convierte en algo habitual. "Estamos mintiendo y estamos haciendo acopio un poco de compromisos que hemos roto", añade.