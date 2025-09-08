Crisis migratoria
Ascienden a 10 las pateras llegadas a Baleares este lunes, con 138 personas migrantes
Con estas ascienden a 275 las embarcaciones que han llegado de forma irregular en lo que va de año a las costas de Baleares, transportando a más de 5.100 personas
Efe
La Delegación del Gobierno ha informado del rescate de tres pateras más esta tarde en Baleares, con 31 migrantes a bordo, con lo que ascienden a diez las embarcaciones de este tipo arribadas a las islas a lo largo de la jornada, con un total de 138 ocupantes.
A las 18:50 horas, el servicio marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 14 personas de origen magrebí de una patera a 6 millas al sur de Formentera.
Pocos minutos después, sobre las 18:57 horas, Salvamento Marítimo ha realizado otro rescate, de 4 personas de origen magrebí, a 5 millas al sureste de Cabrera.
La última patera localizada hasta el momento este lunes se ha detectado a las 21:20 horas, cuando la Guardia Civil ha interceptado a 13 personas de origen magrebí en el camino de s´Estufador, en Formentera.
Con estas diez pateras (siete en Formentera o en sus aguas, dos en Cabrera y una en Mallorca), Baleares ha superado este lunes los 5.000 inmigrantes llegados por esta vía en lo que va de año.
Con estas últimas pateras, ascienden a 275 las embarcaciones que han llegado de forma irregular en lo que va de año a las costas de Baleares, transportando a 5.104 migrantes, según el recuento de EFE basado en datos de la Delegación del Gobierno en Baleares.
Durante 2024, arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.
