Nadie da duros a cuatro pesetas: la Guardia Civil alerta sobre esta estafa que ha desplumado a muchos

¿Cuántas horas pasas en redes sociales como Instagram o X? ¿Te gustaría que te pagaran por ello? Con estas dos preguntas la Guardia Civil ha arrancado un vídeo en el que alerta sobre una forma de estafa que, a día de hoy, sigue captando a miles de víctimas. Y es que los fraudes digitales no dejan de reinventarse en ningún momento y los estafadores aprovechan cualquier plataforma para tratar de quedarse con dinero ajeno. En el caso de esta estafa las víctimas son captadas mayoritariamente por redes de mensajería como Telegram. Bajo una apariencia de oportunidad laboral sencilla se esconde un complejo entramado que sigue estafando miles de euros.

Cómo funciona la estafa

Los estafadores se presentan como supuestos trabajadores de reconocidas redes sociales y ofrecen la posibilidad de ganar dinero rápido y fácil: aquí ya debería oler a chamusquina, pero lo cierto es que muchas de las víctimas son personas vulnerables en búsqueda de ingresos extra, lo que facilita aún más el engaño. La propuesta parece irresistible: hasta 100 euros al día a cambio de realizar tareas tan simples como dar “likes”, seguir perfiles o visualizar publicaciones. Algo que puede cuadrar, teniendo en cuenta el peso de las redes sociales hoy en día y la necesidad de las interacciones para ganar terreno de algunas cuentas. Las víctimas empiezan a recibir enlaces, cumplen con sus tareas y contactan de nuevo con el empleador. Poco a poco y tras el gancho inicial, los estafadores "ascienden" a las víctimas pidiéndoles un nuevo paso, invitándoles a entrar en "grupos superiores" donde las tareas se complican. En estas, las ganancias son más elevadas, pero también el nivel de "compromiso" de la víctima. Ya no basta con interactuar en redes sociales, ahora se requiere realizar compras y devoluciones con la promesa de recuperar el dinero invertido junto con una comisión.

En esta fase, la cantidad que se exige desembolsar comienza a crecer. Lo que empieza siendo un pago pequeño puede transformarse en cientos o incluso miles de euros. El engaño se sostiene gracias a la confianza que los delincuentes han generado durante las primeras interacciones.

El desenlace: silencio y desaparición

El final siempre es el mismo. Cuando la víctima ya ha invertido una cantidad considerable, los ciberdelincuentes cortan toda comunicación. Los grupos desaparecen, los perfiles dejan de estar activos y el dinero nunca se recupera. Se trata de una estafa perfectamente calculada para que el afectado crea que está participando en una dinámica legítima (o que le dará beneficios) hasta que ya es demasiado tarde.

Consejos para no caer en la trampa

La Guardia Civil recuerda una serie de pautas esenciales para evitar este tipo de fraudes: hay que desconfiar siempre de las ofertas con grandes beneficios a cambio de tareas mínimas; verifica la fuente de la información antes de aceptar cualquier propuesta; no adelantes dinero bajo ninguna circunstancia, si te piden pagar en un trabajo, se trata de un fraude. Y, por último, denuncia cualquier intento de estafa para evitar que haya más víctimas en un futuro.