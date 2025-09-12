Emoción a través del objetivo

Contenida, en algunos casos y derramándose con lágrimas por el rostro en otros, la inauguración de la exposición Episodio 10 como homenaje al fotógrafo Carlos Balsalobre, fallecido el pasado enero, fue, sobre todo, una explosión de emociones de todos los que se encontraban en el Centro Municipal de las Artes de Alicante.

Empezando por el título de esta décima edición de una serie de exposiciones que han ido recogiendo los trabajos realizados por los participantes de los cursos fotográficos del Estudio Balsalobre. Carlos era un gran aficionado a la ciencia-ficción y Episodio 10 es un guiño a la saga de La guerra de las galaxias, que le encantaba. Episodio 10, el último.

Luisa Pastor, Dolores Balsalobre, David Santacruz, Juana María Balsalobre y Cristina Llorens. / INFORMACIÓN

Esta convocatoria ha sido posible gracias a la tenacidad de Ana Martínez, Javier Miralles, Silvia Cánovas y Victoria Giardiana, los últimos alumnos de Balsalobre, que se quedaron «huérfanos» recién iniciado el curso y que, apoyados por antiguos alumnos de la Escuela y sobre todo con la coordinación y el entusiasmo de David Santacruz, han hecho posible este homenaje póstumo. Las obras de estos cuatro alumnos se exponen con tres obras de Carlos, con el fin de ofrecer una pequeña visión de su trayectoria como fotógrafo.

Numerosos aficionados acompañaron a los cuatro fotógrafos que exponían sus imágenes. / Adrián Sánchez Reina

En su intervención, David Santacruz explicó que Carlos tenía mucha ilusión con esta exposición y que falleció cuando ya estaba iniciado el proyecto. Pero «a pesar de este tremendo revés, los cuatro artistas dijeron que adelante y han estado trabajando todo el año con otros profesores, pero con el sello de Carlos».

La viuda de Carlos, Montse Micó, y artistas como Luisa Pastor, Aurelia Massanet, Beatriz Oliva, Pablo Carretero, Pastor Gimeno y representantes del mundo de la cultura como Carolina Martínez o Cristina Llorens también quisieron apoyar con su presencia a la familia, a su madre y pintora Dolores Balsalobre o a su tía, Juana María, doctora en Historia del Arte y Crítica de Arte.

El Centro de las Artes se llenó de amigos y compañeros de Carlos Balsalobre. / Pedro Incera

La primera artista en tomar la palabra, Ana Martínez, destacó la importancia de mirar con otros ojos. En sus fotografías saca de su contexto escenas y detalles cotidianos para darles una nueva vida, transformándolos en expresiones de arte vanguardista desde su mirada, generando formas y composiciones que no buscan la perfección, sino valorar su armonía.

Por su parte, Silvia Cánovas reconoció que Carlos Balsalobre le descubrió el mundo de la fotografía contemporánea que ella plasma buscando pequeños detalles de la naturaleza, íntimos y, a menudo, ignorados. Su obra muestra la fusión imperfecta entre el medio natural y los límites artificiales que pone el hombre.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo tres de octubre. / Pedro Incera

Wynorrific (impronunciable, como bromeó el propio artista, y que se traduce por algo que es a la vez bello y aterrador) es el nombre de la serie que presentó Javier Miralles y que refleja la contradicción que vivimos en este momento: la lucha por conservar especies animales y, al mismo tiempo, el maltrato que sufre su entorno. Habló también de sentimientos encontrados: «terminar este proyecto y la tristeza imperial que Carlos no pueda verlo». Concluyó su intervención con una frase que aprendió de su maestro: «Fotografía el mismo objeto, pero no hagas la misma foto».

La serie de VickyG nace, según explica la artista, de ese territorio invisible pero persistente; eso que habita dentro. La fotógrafa asegura que le conmueve lo que duele, lo que incomoda, lo que tantas veces se silencia. Por eso, su impulso creativo nace de ahí, de la necesidad de hablar, de mostrar, de poner en imagen aquello que a veces no sabe expresar con palabras.

La exposición también muestra tres imágenes realizadas por Carlos Balsalobre. / Adrián Sánchez Reina

Totalmente recomendable visitar esta exposición, que se clausura el tres de octubre, con la mentalidad abierta para que lo emocional, aunque lo intentemos ocultar, encuentre una forma de salir a la luz.

