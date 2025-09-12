Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 12 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 11 de septiembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 10, 37, 31, 5 y 23 y las estrellas 3 y 11.
El código del Millón ha sido el SXC57545.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche espera a que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
- El empresario castellonense Felipe Peraire compra un centro comercial en Alicante al fondo Europa Capital
- Los agricultores piden la demolición del espigón de Guardamar por el riesgo de inundaciones
- El SEPE busca personal sin experiencia para trabajar en Alicante: contrato indefinido y jornada completa
- El PSOE rechaza que el alcalde de Benidorm convierta a la ciudad en el refugio de Mazón con la cena de este 12 de septiembre
- El primer premio de la Lotería Nacional cae en este municipio de Alicante
- El juzgado perdona 50.000 euros a un alicantino que acabó en la calle tras caer en una estafa por internet
- Vecinos de El Altet denuncian una plaga de serpientes que da 'miedo' y se quejan de que 'Elche no nos escucha