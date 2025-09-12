Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Pon a prueba tus conocimientos sobre la actualidad informativa de la última semana
Redacción
Madrid
¿Cuánto sabes de lo que ha ocurrido en los últimos siete días? Para descubrirlo, hemos preparado una encuesta con diez preguntas sobre los principales temas de actualidad. Desde política y economía hasta sociedad, cultura y deportes, este test te permitirá repasar lo más destacado de la semana mientras compruebas tu nivel de información.
- Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche espera a que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
- El empresario castellonense Felipe Peraire compra un centro comercial en Alicante al fondo Europa Capital
- Los agricultores piden la demolición del espigón de Guardamar por el riesgo de inundaciones
- El juzgado perdona 50.000 euros a un alicantino que acabó en la calle tras caer en una estafa por internet
- Vecinos de El Altet denuncian una plaga de serpientes que da 'miedo' y se quejan de que 'Elche no nos escucha
- Cada semana un turista británico se pierde en Benidorm debido al exceso de alcohol
- La Zona de Bajas Emisiones de Alicante, bajo lupa
- Nuevo revés del TSJ al Ayuntamiento de Elche para que implante en seis meses la carrera profesional