Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: "Esperamos la llegada de..."

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que realiza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en la observación de la atmósfera y de todo".

El experto del tiempo ha avisado a la sociedad española de lo que sucederá en los próximos días en la Península: "Esperamos la llegada de importantes borrascas desde el Atlántico, produciendo viento y temperaturas más templadas".

No obstante, el burgalés ha señalado que "a pesar de la llegada de estos días de cierta inestabilidad, hablamos también de un importante anticiclón que se va a situar más de cara a la segunda quincena, con importancia sobre el continente europeo y produciendo un bloqueo".

La alta intensidad del viento se debe a la llegada de borrascas desde el Atlántico. Para el resto de la semana, Jorge Rey ha manifestado que el viento será portagonista en las calles: "El miércoles se va notar demasiado, el jueves todavía, el viernes ya iría un poco a menos, el sábado y el domingo ya desaparecerá".

No obstante, el viento no será el único protagonista durante la semana, debido a que se esperan tormentas: "Las precipitaciones se extenderían por áreas del Cantábrico e irían a menos en áreas del Levante, todavía llegando, aunque con mucha más debilidad, en puntos de Baleares".

"El jueves van a menos ya en muchos puntos del este. Sin embargo, se intensifican en puntos de Galicia o de Castilla y León, entre otros", ha señalado.

Para el viernes, Jorge Rey ha comentado que se esperan que "algunos restos lleguen a Catalunya". Aparte, la situación meteorológica será parecida durante el día de sábado, aunque el domingo volverá a reinar el sol en muchos puntos de España.