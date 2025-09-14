El controvertido cartel de un bar que ha generado un encendido debate en redes: "Para mí es un abuso"
La cuenta Soy Camarero ha publicado en la red social X la imagen de un local compartida por un usuario que ha generado debate entre sus seguidores
Luis Alloza
Habitualmente es la cuenta de Soy Camarero la que denuncia una situación relacionada con las condiciones laborales en la hostelería o cuestiones a las que se enfrenta este gremio en su día a día. Sin embargo, en esta ocasión su cuenta en la red social X simplemente ha servido como plataforma para impulsar un debate lanzado por un seguidor.
La imagen muestra la pared de detrás de la barra de un bar donde, al lado de una estantería con botellas de alcohol de alta graduación, se ve un cartel que dice: "Cargar el móvil tiene un coste de dos euros. Disculpen las molestias". El post del usuario remataba con la pregunta: "¿Opiniones?"
Como era de esperar, la publicación acumula decenas de respuestas, bastante templadas, dicho sea de paso, ofreciendo su visión del hecho. "Cuándo veo esos carteles pienso: que habrá pasado para que lleguen a eso? Hay gente muy aprovechada. A mí me pasó", escribía una usuaria que, a continuación reproducía una conversación en la que el supuesto cliente dejaba el móvil cargando y salía del local sin consumir.
En esa misma línea de comprensión insiste otro: "Ofrece un servicio e informa del precio. Luego tú decides si lo compras o no. Perfecto". Entre los argumentos que ven con buenos ojos este aviso está el de los que entienden que es un gasto extra para el establecimiento, por lo que ven lógico que pueda ser repercutible.
Recelos por la medida
No todos piensan de la misma manera. Entre los críticos destaca una cuenta que hace hincapié en que "tendría más sentido cobrar por entrar al WC (otro melón para abrir) [sic] aunque también sería una cutrez", antes de zanjar: "Otro sitio para no ir".
Tampoco convence a quienes se fijan en el precio que piden: "El coste de cargar un móvil es insignificante. Menos de 1 céntimo. Cobrar dos euros, para mí es abuso. Otra cosa es la molestia que den clientes pesados".
