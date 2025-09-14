El gran cambio de Ryanair a la hora de reservar vuelos por Internet

Ryanair anunción a principios del mes de septiembre que recortará un millón de asientos hacia y desde España para la temporada de invierno. La aerolínea de bajo coste anunció que reducirá su capacidad en un 10%, es decir, 400.000 plazas en las Islas Canarias, y en un 41%, es decir, 600.000 plazas, en el resto de comunidades españolas.

Esta drástica decisión viene acompañada de otros importantes cambios en la aerolínea. Y es que Ryanair acaba de firmar un acuerdo de colaboración con Skyscanner por el que ahora esta agencia de viajes 'online' tendrá acceso directo al contenido de la compañía irlandesa y podrá ofrecer los vuelos en su web.

Batalla contra las agencias 'online'

Ryanair emprendió hace dos años una batalla contra las agencias de viajes 'on line' al considerar que estas inflaban los precios y realizaban otra serie de prácticas que perjudicaban a los consumidores. Las plataformas como Skyscanner comparan vuelos entre distintas aerolíneas y ofrecen a los usuarios las opciones más convenientes en cuanto a precio, horarios, número de escalas, etc.

Entonces, Ryanair prohibió a todas distribuir sus billetes y comenzó a reunirse con algunas para cerrar acuerdos que permitieran publicar los vuelos de Ryanair en las diferentes páginas web.

Con el acuerdo alcanzado este mes de septiembre, los clientes de Skyscanner podrán volver a acceder a los 235 destinos de Ryanair con la garantía de transparencia de precios y productos complementarios. Y de esta manera, comprar desde ahí sus billetes para volar con la aerolínea.