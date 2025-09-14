Multas de hasta 600.000 euros y más espacios prohibidos: todo sobre la nueva ley antitabaco

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley del tabaco, que modifica la Ley 28/2005 y de la que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado en rueda de prensa que "es una ley para la mayoría social que quiere respirar aire limpio y que pide, desde hace muchotiempo, tener espacios libres de humo y que desea que la siguiente generación crezca y viva libre del tabaco".

Esta medida que forma parte del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 y responde a las recomendaciones de organismos internacionales y, a partir de su aprobación traerá las siguiente novedades:

Equipara los cigarrillos electrónicos y relacionados con el tabaco a los convencionales (cigarrillos electrónicos, bolsitas de nicotina para uso oral, productos a base de hierbas, dispositivos para el consumo de productos calentados)

Prohíbe expresamente el consumo de tabaco y productos relacionados por parte de menores de edad. El texto aprobado modifica el régimen sancionador, actualizando infracciones, cuantías y responsabilidades. La ministra ha explicado que "se refuerzan las sanciones para quienes vulneren estas normas, ya que podrán enfrentarse a multas severas de hasta 600 000 euros".

Prohíbe expresamente la venta y suministro de cigarrillos electrónicos de un solo uso

Amplía los espacios sin humo

La ley amplía los espacios donde está prohibido fumar e incorpora nuevos entornos de uso colectivo, tanto interiores como al aire libre, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Queda prohibido fumar o utilizar estos productos en espacios públicos cerrados, así como en una amplia variedad de entornos exteriores , como terrazas de bares, recintos donde se celebren espectáculos públicos, instalaciones deportivas, parques infantiles, estaciones de transporte y centros educativos, entre otros.

Establece, además, un perímetro de seguridad de 15 metros lineales alrededor de las zonas protegidas como instalaciones sanitarias, centros educativos o deportivos o parques infantiles

Prohíbe fumar en vehículos de transporte con conductor

Extiende las restricciones de publicidad

Prohíbe toda forma de publicidad, promoción y patrocinio, directa o indirecta , incluyendo cualquier tipo de comunicación comercial o promoción de productos del tabaco y productos relacionados

Prohíbe la publicidad en equipamientos, instalaciones y mobiliario situados en espacios de uso público o colectivo, incluyendo elementos presentes en bares, discotecas, terrazas u otros establecimientos de ocio

Prohíbe el patrocinio de actividades, eventos o contenidos por parte de empresas del sector, así como la aparición de marcas vinculadas a estos productos en publicaciones, festivales, actividades culturales o deportivas, tanto presenciales como en entornos digitales

Obliga a señalizar de manera clara en los espacios donde se prohíbe su uso o consumo

Las medidas adoptadas se alinean con las recomendaciones internacionales para la creación de entornos más seguros, y refuerzan el compromiso de España con la protección del derecho a la salud y la prevención del cáncer y otras enfermedades crónicas asociadas al tabaquismo.

Como parte de la nueva estructura de prevención, se restablece el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, órgano de coordinación interadministrativa encargado de hacer un seguimiento de las políticas públicas en esta materia y que "responde a la necesidad de reforzar la gobernanza y la evaluación en la lucha contra el tabaquismo tras su supresión en 2014", han asegurado desde el Ministerio de Sanidad.

Este anteproyecto de ley, aprobado en primera vuelta por el Gobierno, tendrá que recibir ahora los informes de los órganos constitucionales para volver a pasar por el Consejo de Ministros antes de recalar en el Parlamento.