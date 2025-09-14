"Puedes tener problemas serios": la seria advertencia de un inspector jefe de policía si pierdes el DNI y no lo denuncias

El DNI es un documento clave en España. Hay multitud de transacciones y gestiones para los cuales es imprescindible presentarlo para garantizar la identidad del titular. Esto previene infinidad de problemas, de manera que solicitarlo, incluso para recoger un paquete de un repartidor, se está convirtiendo en una condición necesaria para seguir adelante con el trámite que corresponda.

Sufrir el robo o la pérdida del carnet es, por tanto, un quebradero de cabeza para su titular porque implicar la necesidad de volver a solicitarlo a la mayor brevedad posible, ya que para muchas personas es el único documento oficial que tienen para corroborar su identidad -otro válido es, por ejemplo, el carnet de conducir-. Pero un paso previo imprescindible es notificarlo a la Policía Nacional. De lo contrario, puedes tener problemas.

"Pueden estar cometiendo una infracción administrativa", advierte Francisco Rius, licenciado en Derecho e Inspector Jefe de la Policía Nacional en un vídeo en su cuenta de TikTok (@metodorious), aunque supeditado a un condicionante clave: demostrar que la persona ha actuado de manera "negligente", que, según la ley, equivale a haberlo perdido 3 veces en un año. Para estos supuestos estaríamos hablando de una infracción leve, que está tipificada con multas de 100 a 600 euros.

En este sentido, hay que precisar que es falso que los agentes te puedan multar por no llevar el DNI, siempre y cuando puedas acreditar tu identidad (incluida la vía telemática o telefónica). En caso contrario, sí podrían pedirte que fueras a comisaría, pero "a los solos efectos de su identificación y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las seis horas".

Evitar "problemas serios"

En su vídeo, Rius sí advierte de las consecuencias de no denunciar la pérdida o robo. "Hay que notificarlo lo antes posible; no cuesta nada". El trámite posterior para obtener el DNI nuevo es similar a una simple renovación. Hay que pagar las tasas de expedición (12 euros, según la Ley de Presupuestos Generales del Estado).

“¿Y por qué es tan importante denunciar estas pérdidas o estas sustracciones? Porque si alguien llega a utilizar tu Documento Nacional de Identidad para cometer un fraude o bien un delito, tú puedes tener problemas muy serios”, avisa Rius. Y es que precisamente ese, el de utilizar los datos personales de manera no autorizada, es uno de los riesgos a los que se enfrenta una persona que ha extraviado o a la que han robado su DNI.

La magnitud del problema depende de cómo se materialice y los quebraderos de cabeza pueden ser muy serios e incluso tener problemas con la justicia en el caso de que el estafador firme contratos de préstamo o terminar en listas de morosos.

“Así que ya lo sabes, si pierdes el DNI denuncia cuanto antes la pérdida, o bien si te lo quitan, denúncialo y así evitas tener problemas en un futuro”, aconseja Rius.