La fiebre del Nilo se cobra la primera víctima mortal en Extremadura

Un hombre de 77 años es la primera víctima mortal por fiebre del Nilo occidental de Extremadura en 2025, según informa el Servicio Extremeño de Salud (SES). El fallecido pertenece al Área de Salud de Don Benito-Villanueva y se encontraba ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva.

Actualmente, Extremadura cuenta con 11 personas afectadas por esta enfermedad. De ellas, cuatro siguen hospitalizadas en el Hospital de Don Benito-Villanueva.

Ante esta situación, la dirección del SES mantiene en alerta a las gerencias de las 8 áreas de salud de Extremadura "para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas", se subraya.

Recomendaciones

Desde el Servicio Extremeño de Salud se aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques y balsas, y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior y mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos y calzado cerrado.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados, como lociones, espray o pulseras. El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.