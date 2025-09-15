Cómo obtener online tu certificado de antecedentes penales (y cuánto cuesta)
Este documento lo necesitarás para trámites legales o administrativo, empleo, adopciones, visados, etc.
El Certificado de Antecedentes Penales es un documento oficial que acredita si una persona tiene o no antecedentes penales en el Registro Central de Penados. Se solicita cuando lo pide algún trámite legal o administrativo, empleo, adopciones, visados, etc.
Cómo obtener online el certificado de antecedentes penales
- Entra en la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia.
- Identifícate mediante un sistema de identificación electrónica: puedes usar Cl@ve Permanente, DNI electrónico (DNIe) o certificado digital.
- Cumplimenta el formulario correspondiente de solicitud del certificado. En general se usa el modelo 790 (tasa 006).
- Paga la tasa de la solicitud de forma telemática, mediante la pasarela de pagos de la Agencia Tributaria.
- Descarga el certificado cuando esté disponible. Normalmente tras unas horas, aunque puede tardar hasta 24 horas o más si hay mayores verificaciones. También hay un justificante de solicitud/pago si no está listo al momento.
¿Cuánto cuesta el certificado de antecedentes penales?
- Tasa oficial: 3,86 euros para personas físicas.
- Este importe se paga siempre al tramitar el certificado (online o presencial).
¿Cuánto tarda en ser expedido el certificado de antecedentes penales?
- En la mayoría de los casos online, el certificado está disponible al momento o al cabo de unas 24 horas.
- En casos especiales, puede tardar hasta 3 días hábiles.
Si la solicitud implica antecedentes de otro país de la Unión Europea por ser tu nacionalidad ECRIS (Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, por sus siglas en inglés: European Criminal Records Information System), puede alargarse hasta 30 días naturales.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- El Ayuntamiento de Alicante permite que las terrazas de bares en suelo privado cierren dos horas más tarde que las de la vía pública
- El Ayuntamiento de Alicante cierra Tambora, el local de moda, por no tener licencia
- Condenan al expresidente de los Graduados Sociales de Alicante por quedarse el dinero de cinco despidos
- José María Morán Berrutti se va de Alicante
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social lo confirma: 'No va a ser necesario tener largas carreras de cotización”
- «Nunca imaginamos que el niño tras caerse de un undécimo estaría bien»: el accidente de La Chicharra de Alicante 50 años después
- Cae una red en Alicante que estafó casi un millón de euros con el método del falso empleado de banca
Fundación Eurocaja Rural lanza sus ayudas 'Workin 2025' para mejorar la vida de personas con discapacidad a través de la inserción laboral
Ofrecido por