Cómo obtener online tu certificado de antecedentes penales (y cuánto cuesta)

El Certificado de Antecedentes Penales es un documento oficial que acredita si una persona tiene o no antecedentes penales en el Registro Central de Penados. Se solicita cuando lo pide algún trámite legal o administrativo, empleo, adopciones, visados, etc.

Cómo obtener online el certificado de antecedentes penales

Entra en la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia. Identifícate mediante un sistema de identificación electrónica: puedes usar Cl@ve Permanente, DNI electrónico (DNIe) o certificado digital. Cumplimenta el formulario correspondiente de solicitud del certificado. En general se usa el modelo 790 (tasa 006). Paga la tasa de la solicitud de forma telemática, mediante la pasarela de pagos de la Agencia Tributaria. Descarga el certificado cuando esté disponible. Normalmente tras unas horas, aunque puede tardar hasta 24 horas o más si hay mayores verificaciones. También hay un justificante de solicitud/pago si no está listo al momento.

¿Cuánto cuesta el certificado de antecedentes penales?

Tasa oficial : 3,86 euros para personas físicas.

¿Cuánto tarda en ser expedido el certificado de antecedentes penales?

En la mayoría de los casos online , el certificado está disponible al momento o al cabo de unas 24 horas .

Si la solicitud implica antecedentes de otro país de la Unión Europea por ser tu nacionalidad ECRIS (Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, por sus siglas en inglés: European Criminal Records Information System), puede alargarse hasta 30 días naturales.