Comprar casa en España, misión imposible: las cuatro razones de un abogado por las que solo los ricos podrán hacerlo

Comprar una vivienda en España se ha convertido en una utopía para miles de personas que no tienen fondos suficientes para dar una entrada o pagar mensualmente una hipoteca. Los precios se han disparado y encontrar una vivienda nueva por menos de 300.000 euros es misión imposible. Los expertos ya advierten que la situación no va a mejorar en los próximos años sino que incluso podría empeorar y comprar una casa en España se convierta en algo exclusivo de ricos.

Andrés Millán es un joven abogado que se ha hecho muy popular en redes sociales gracias a sus consejos y advertencias acerca de temas económicos que mucha gente desconoce. El experto ha publicado en su canal de LinkedIn los cuatro motivos que van a provocar la imposibilidad de comprar vivienda para la gran mayoría de la población.

En primer lugar, Andrés Millán recuerda que la inflación ha provocado que la misma casa que hace una década costaba 100.000 euros, hoy vale el doble: 200.000. Además, las personas tienen salarios que crecen por debajo de dicha inflación, aunque te lo vayan subiendo un 3% anual, ya que eso "es mucho menos que la inflación real".

Otro tema que dificulta mucho más la compraventa de viviendas son sin duda los impuestos. "Cuando compras la casa, aproximadamente pagas un 10% de impuestos. Si la casa costaba 100.000 euros, pagabas 10.000 de impuestos, ahora la misma vale 200.000 por lo que pagas también el doble".

Por último, Andrés Millán también señala directamente al IRPF como culpable de que cada vez los españoles tengan un poder adquisitivo menor. "En todos estos años que cobras más salario en términos nominables, como el IRPF lleva sin deflactarse desde hace más de una década, saltas de tramo y tu tipo medio es muy superior a lo que era antes por lo que en términos reales cobras menos hoy que hace diez años pero pagas muchos más impuestos que hace una década.

La solución

El abogado recuerda que los más pudientes están comprando inmuebles y otros activos escasos apalancándose en el préstamo bancario por el que pagas unos intereses inferiores a la inflación ya que esa vivienda se revaloriza. Por último, recuerda que trabajando es la "forma de ganar dinero que más impuestos pagas". "Si te toca la lotería de navidad, cobras dividendos del Santander o vendes un inmueble pagas como mucho un 30% de impuestos y por currar llegas al 54%", concluye.