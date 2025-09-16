El reto de moverse en España para personas con discapacidad: solo un 18% de las estaciones de tren son accesibles

A pesar de los avances normativos y la creciente sensibilización social, la accesibilidad plena en el transporte está lejos de ser una realidad. Las personas con discapacidad se enfrentan a una "preocupante desigualdad" en el acceso a los diferentes modos de transporte, desde el tren y el avión, hasta los autobuses urbanos, interurbanos, taxis y servicios de VTC. Lo dice la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre bajo el lema 'Movilidad para todas las personas'.

Según datos recogidos por el Movimiento Asociativo de COCEMFE, solo un 18% de las estaciones de tren son accesibles, y gran parte de la red de cercanías y media distancia no cumple los requisitos mínimos de accesibilidad. En el ámbito aéreo, "persisten deficiencias graves" como la ausencia de aseos adaptados o el daño frecuente a productos de apoyo como sillas de ruedas.

También se identifican "problemas recurrentes" en los autobuses, como rampas inoperativas, la escasez de plazas para sillas de ruedas, la falta de paradas accesibles o la obligación de reservar con antelación los viajes para poder disponer de vehículos adaptados, una situación que afecta de manera especial en los entornos rurales. En cuanto a los taxis y VTC, tampoco se cumple la cuota mínima de vehículos adaptados, lo que limita de "forma notable" la autonomía de las personas con movilidad reducida.

Accesibilidad completa

A estas barreras físicas, añade la Confederación, se suma la falta de formación del personal en estaciones, aeropuertos y vehículos, lo que genera "situaciones de desinformación, trato inadecuado e incluso negación de servicios". COCEMFE hace un llamamiento a las administraciones y operadores de transporte para garantizar una movilidad accesible y libre de barreras para todas las personas, especialmente aquellas con discapacidad física y orgánica.

La entidad propone garantizar la cadena de accesibilidad completa desde el momento en que una persona accede a una estación hasta que llega a su destino. Esto implica adaptar infraestructuras, mejorar los servicios de asistencia, asegurar la información accesible, evitar la discriminación por tipo de discapacidad y ampliar el número de vehículos adaptados en todos los servicios de transporte, incluyendo el medio rural.

Además, se subraya la necesidad de incluir criterios de accesibilidad en las nuevas concesiones ferroviarias y de regular de forma efectiva el modelo VTC, garantizando que también sea accesible y cumpla con las cuotas de adaptación.

Transporte inclusivo

En esta Semana Europea de la Movilidad, COCEMFE recuerda que ha desarrollado AccesibilidApp, una aplicación gratuita que permite geolocalizar y comunicar incidencias y barreras de accesibilidad que se encuentran en la vía y en los servicios de transporte.

"Queremos que cualquier persona, usuaria o no de transporte accesible, se sume a esta acción colectiva para visibilizar las barreras que impiden una movilidad plena e inclusiva", destaca Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE quien explica que la aplicación "es una herramienta participativa que nos permite construir un mapa real de la accesibilidad en el transporte y exigir mejoras concretas".

COCEMFE recuerda que "garantizar la accesibilidad universal no solo es un derecho, sino una condición imprescindible para una sociedad justa, inclusiva y cohesionada". Una movilidad accesible "favorece la autonomía, la participación y la igualdad de oportunidades de miles de personas, y es clave para el desarrollo sostenible, especialmente en un contexto de transición ecológica", zanja esta entidad.