Investigación
Detenida una mujer por apuñalar a su pareja en una vivienda de Almería
El aviso lo ha dado sobre las 18:30 horas la hija del matrimonio al número de emergencias
EFE
La Policía Nacional ha detenido este miércoles a una mujer acusada de apuñalar a su pareja en una vivienda de la calle Remo, en el barrio de Pescadería de Almería capital, han informado a EFE fuentes policiales.
Según la Comisaría de Almería y el 112 de Andalucía, el aviso lo ha dado sobre las 18:30 horas la hija del matrimonio, que alertó al teléfono único de emergencias de que su madre había atacado a su padre con un cuchillo.
Los agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local y sanitarios del 061 desplazados encontraron al varón con una herida de arma blanca en el costado y abundante sangrado, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas, donde permanece pendiente de diagnóstico.
La mujer sufrió un ataque de ansiedad y también tuvo que ser asistida médicamente antes de quedar detenida como presunta autora de la agresión. El arma utilizada fue un cuchillo jamonero.
Fuentes policiales han precisado que ambos, nacidos en la década de 1960, cuentan con antecedentes y que ya se habían registrado episodios previos de malos tratos entre ellos.
La Policía Nacional mantiene abiertas las diligencias antes de la puesta a disposición judicial de la mujer.
- El mejor instituto de la provincia está en Alicante, según un portal especializado
- Pega un martillazo a su compañero de trabajo y se corta el cuello en un parking de un súper de Sant Joan
- 1423 (quiero morir) CD9' (padres cerca): los códigos secretos de los adolescentes en redes sociales
- Condenan a un año y medio de cárcel a un expárroco de Biar por abusos sexuales a una menor
- El alcalde de La Vila declara en el juzgado como investigado por el nombramiento a dedo de dos inspectores que suspendieron una oposición
- De fiesta a las 4:30 en su ático en El Campello, con la música a tope... y le pilla quien menos se lo espera
- El Ayuntamiento de Alicante desaloja los asentamientos ilegales en los PAU 1 y 2 y Rabasa tras las quejas vecinales
- Las obras de la Estación Central del TRAM de Alicante marchan “según lo previsto”: Ayuntamiento y Generalitat confían en cumplir los plazos