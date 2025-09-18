Bélgica.- La Iglesia comienza el proceso de beatificación del rey Balduino de Bélgica
EP
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Iglesia Católica ha comenzado el proceso de la causa de beatificación y canonización del rey Balduino de Bélgica, que reinó el país desde 1951 hasta su muerte en 1993, según ha informado el Dicasterio para las Causas de los Santos.
Dicho organismo eclesiástico inició el proceso constituyendo el pasado 17 de diciembre la Comisión Histórica ordinaria, compuesta por expertos en investigación archivística e historia del país, en tanto que fue el Papa Francisco quien anunció el lanzamiento de la causa durante su viaje apostólico a Bélgica el pasado mes de septiembre.
El monarca belga es particularmente conocido por haber abdicado durante 36 horas en 1992 para no firmar la ley de legalización del aborto en su país.
Durante su visita, el Pontífice quiso visitar la tumba de Balduino en la cripta real bajo la iglesia de Nuestra Señora de Laeken, espacio en el que reseñó la "valentía" de Balduino cuando eligió "dejar su puesto de Rey para no firmar una ley asesina" y le señaló como ejemplo en un momento "en el que se están produciendo leyes criminales".
- Agrede a su cuñado por una disputa laboral y se corta el cuello en el parking del Carrefour de Sant Joan
- Alicante activa el proyecto para construir un millar de viviendas en la Albufereta tras 34 años de espera
- El Ayuntamiento de Alicante desaloja los asentamientos ilegales en los PAU 1 y 2 y Rabasa tras las quejas vecinales
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Asturias: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
- Los patinetes y las bicis ya están implicados en más accidentes laborales que las furgonetas en la Comunidad Valenciana
- Los bomberos dan por controlado el incendio de Fontcalent tras afectar a nueve hectáreas de matorral
- 1423 (quiero morir) CD9' (padres cerca): los códigos secretos de los adolescentes en redes sociales
- Muere ahogada una mujer de 78 años en una playa de El Campello