Ariel Patai, chef canario experto en paellas: "Que el valenciano se sienta dolido, lo siento"

La paella es, para muchos, el gran emblema de la gastronomía española. Originaria de Valencia, esta rica receta se ha ido adaptando a las necesidades y tradiciones de cada región donde se prepara, pese a las reticencias de los valencianos más puristas. Ahora, el chef Ariel Patai, experto en paellas, desvela la verdad sobre la preparación auténtica de este plato icónico.

La paella es uno de los platos más polémicos, porque mientras en Valencia se reivindica como parte de su identidad cultural y culinaria, en otras regiones del país cada vez son más los cocineros que se atreven a reinterpretarla con nuevos ingredientes.

La primera paella se cocinó en el siglo XV

La historia de la paella se remonta al siglo XV, cuando los campesinos valencianos comenzaron a cocinar arroz en una sartén amplia y baja con ingredientes locales como conejo, pollo, verduras y caracoles. El uso del azafrán le dio su característico color amarillo y, con el tiempo, la receta se consolidó como paella valenciana, diferenciándose de otras variedades. Su nombre procede precisamente del recipiente donde se cocina, la paellera, y con el paso de los siglos ha pasado de ser un plato humilde a una de las señas de identidad de la cocina española en el mundo.

En la Comunidad Valenciana, la paella es más que un plato, es una tradición social y cultural. Reunirse en torno a una paella los domingos o en festividades forma parte del estilo de vida mediterráneo, y la receta está protegida y reconocida internacionalmente.

Sin embargo, su popularidad ha hecho que la paella cruce fronteras y sea reinterpretada en distintos lugares con ingredientes que en ocasiones chocan con la receta original.

La opinión del chef Ariel Patai

Ariel Patai reconoce el origen valenciano, pero rechaza la idea de que solo allí pueda llamarse paella: "Ellos tienen la paella valenciana, que es original de ellos, pero después en cada zona de España se hace sus paellas. En Murcia hacen sus paellas, en Madrid hacen sus paellas... y cada chef tiene el ingenio o la capacidad de respetar la técnica cambiando la paella y por eso no deja de ser paella".

El cocinero también señala cómo los turistas entienden el plato, porque el nombre de la paella ya es universal. "Si viene un guiri a comerse una paella, ¿qué le dices? ¿Arroz de bogavante? No lo entiende. Tú le dices paella de bogavante y dice paella porque lo asocia con España", explica el chef.

Para Patai, la paella ya no es solo un emblema valenciano, sino un símbolo gastronómico nacional: "Que el valenciano se sienta dolido, lo siento, pero es que son paellas".

Su mensaje abre de nuevo el debate entre la defensa de la receta tradicional y la evolución creativa de la paella.