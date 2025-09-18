El SMS de la DGT que no debes abrir: la estafa que vuelve tras el verano
Detrás de un simple SMS o email con apariencia oficial se esconde un smishing que puede vaciar tu cuenta bancaria
En las últimas semanas ha vuelto a circular un fraude que muchos pensaban olvidado. Se trata de una oleada de mensajes que suplantan a la Dirección General de Tráfico (DGT) con el objetivo de robar datos personales y bancarios. Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) han lanzado un aviso urgente: no abras estos enlaces, no facilites tu información y, sobre todo, desconfía de cualquier multa que te llegue por correo electrónico o por SMS.
Multas que nunca existieron
El truco es sencillo pero efectivo. El usuario recibe en su móvil un mensaje que asegura que tiene pendiente una sanción de tráfico y que debe abonarla de inmediato para evitar recargos. El aviso incluye un enlace que conduce a una página que parece oficial: logotipo de la DGT, colores corporativos y un botón llamativo con la frase “Paga la multa”.
Al entrar, el sistema solicita nombre, número de tarjeta y hasta el PIN. Incluso se simula un proceso de verificación con un código que supuestamente debería llegar al teléfono del afectado, pero que nunca se recibe. La realidad es que, con esos datos, los estafadores ya tienen todo lo que necesitan para vaciar una cuenta bancaria.
Una campaña que se extiende también al correo electrónico
La estrategia no se limita al teléfono móvil. INCIBE confirma que también están llegando emails falsos en los que se insta a “regularizar” una multa inexistente. En estos correos aparecen logotipos de la DGT y botones que redirigen a páginas fraudulentas.
Algunas señales permiten detectarlos: remitentes extraños, errores de redacción o direcciones web que nada tienen que ver con el dominio oficial de Tráfico. Aun así, la apariencia es cada vez más profesional, lo que incrementa el riesgo de que un usuario desprevenido caiga en la trampa.
Cómo reaccionar si recibes uno de estos mensajes
Si el SMS o el correo llega a tu bandeja de entrada, la medida más segura es eliminarlo sin abrir. En caso de haber pulsado en el enlace y facilitado información, los expertos recomiendan actuar con rapidez:
- Contactar inmediatamente con el banco para bloquear tarjetas o movimientos.
- Guardar pruebas del fraude (capturas de pantalla, enlaces).
- Reportar el caso a INCIBE a través de su buzón de fraude.
- Si se desea, formalizar una denuncia en la Policía o la Guardia Civil.
Las vías oficiales de notificación
Es importante recordar que la DGT no utiliza SMS ni correos electrónicos para notificar multas. Las sanciones se comunican por carta certificada o, en caso de usuarios dados de alta, a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV). Cuando no es posible localizar al conductor, las notificaciones se publican en el tablón de edictos correspondiente.
Cualquier otro canal que prometa inmediatez o que te exija datos bancarios debe ser considerado sospechoso.
Más desplazamientos, más intentos de estafa
Las campañas de este tipo suelen intensificarse en épocas de gran movimiento en carretera, como verano o puentes festivos. Los ciberdelincuentes saben que en esos periodos es más fácil que un conductor dé por hecho que puede tener una sanción pendiente. Esa es la grieta que aprovechan para reforzar sus ataques.
La desconfianza como mejor escudo
Los fraudes digitales evolucionan y cada vez presentan un aspecto más convincente. Sin embargo, hay un consejo que nunca falla: desconfía de lo que te pide urgencia y revisa siempre el origen del mensaje.
Los expertos en ciberseguridad coinciden: lo más eficaz no es la tecnología, sino la prudencia. La próxima vez que recibas un supuesto SMS de la DGT, recuerda esta alerta. Puede que lo que intente parecer una multa no sea más que otra estafa diseñada para quedarse con tus datos.
