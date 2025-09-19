Dar vida, disfrutar la vida

Cincuenta y dos personas han tenido mucha suerte. Todavía no lo saben, incluso es posible que seas tú una de ellas. Y es que 52 personas solidarias, generosas, desinteresadas y altruistas han decidido hacerse donantes de médula ósea durante la celebración de «Umedula», un maratón de bicicleta estática que se celebró en la Universidad de Alicante, organizada por la Unidad Militar de Emergencias y el Vicerrectorado de Infraestructuras, y en la que participó el Centro de Transfusión de Alicante. Más de 250 «bicicleteros» que rodaron aproximadamente 4.000 kilómetros. Entre ellos, el vicerrector Salvador Ivorra, impulsor de esta iniciativa, que ha supuesto un rotundo éxito en comparación con otras de este tipo y celebradas en ciudades cercanas. Regalo de vida para muchos enfermos.

Beatriz Olmos y Azucena Orts. / INFORMACIÓN

Ayudar a que llegue la vida es la meta de la clínica Tambre, que acaba de inaugurar sus equipadísimas instalaciones en Panoramis Life & Business, en el puerto de Alicante.

En un inmejorable marco con el mar y el castillo de Santa Bárbara como escenario, el acto de apertura contó con la presencia de Sandra López, secretaria territorial de la Conselleria de Sanidad de la provincia de Alicante, y Cristina Cutanda, concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Alicante.

Mamen Contero y Carmelo Romero. / INFORMACIÓN

Tras sus palabras, la CEO de Tambre, Inge Komerlink, pronunció un discurso personal e íntimo en el que comentó que sufrió un accidente con 14 años y que trajo como consecuencia la dificultad para tener hijos. Pero los avances en reproducción asistida le permitieron ser madre por partida triple, por lo que ha vivido en carne propia lo que supone el proceso.

Es por ello que la clínica Tambre, que cuenta con un entusiasta, apasionado y joven equipo (estuvieron animando y celebrando el evento como si no hubiera un mañana. Cristina Ripoll, Leticia San Bartolomé y servidora ya le dijimos a Victoria Mora, responsable de Comunicación del grupo, que nos queremos apuntar a su comida de Navidad, porque será divertidísima, seguro), cuida hasta el último detalle para que el desarrollo del tratamiento sea personalizado, cercano e íntimo.

Pablo Belmonte, Chien Lai Pan, María Cano, Carmen Ulloa, Mark Koster y Yulia Kozlova. / INFORMACIÓN

Con ese esmero y atención por los detalles transcurrió la tarde en Panoramis. Sí, con un poco de calor a la hora de la convocatoria… ¡las seis de la tarde! Se nota que un 70 por ciento de sus clientes son internacionales y están acostumbrados a esos horarios. Pero con los abanicos que nos regalaron y el estupendo cóctel, las más de trescientas personas que acudieron a este evento pudieron disfrutar de un ambiente excepcional. Entre ellas, Azucena Orts, Carmelo Romero, Mamen Contero, Carolina Roca, Nacho Campos, María Cano, Erik de Dehaan, María José Gómez Torres, Javier de Echevarría, Daniel Elman, Kiko Sánchez, Beatriz Olmos, Carolina Martínez, Senti Bernabeu, Macarena Manrique, María José Cabrera o Alejandro Barrena.

Por otra parte, la Casa de Andalucía de Alicante, con su presidenta Pepi Cuenca Morón a la cabeza, su junta directiva y con la participación de muchos de sus más de 250 socios, inauguró su Feria Cultural Andaluza, que estará abierta hasta mañana domingo a las seis de la tarde.

La Feria Cultural de la Casa de Andalucía tiene abiertas sus puertas hasta el domingo a las 18 horas. / Antonio de la Fuente

¡A disfrutar de la vida! Además de la presencia de los concejales Manuel Villar y Lidia López, incondicionales de la Casa, y la Reina de la Casa de Andalucía, Alma Morresi, a la apertura asistió Jorge Vázquez, director general de Andalucía Global, organismo de la Consejería de Turismo de Andalucía que se encarga de la representación institucional en los actos que organizan las distintas casas repartidas por el mundo, desde Australia a Argentina. La Comunitat Valenciana cuenta con 180.000 andaluces, segunda en número después de Cataluña.

La Feria cuenta con actividades para todas las edades, desde juegos, actuaciones, rifas, concursos, cultura, folklore y diversión flamenca. Entre los que acudieron a inaugurar esta feria en la calle Teulada, la presidenta de la casa de Andalucía en San Juan, Rosi Grau, con Guillermo Ginés; representantes de la Casa de Elche, Carmen Serrano y Antonio Sandoval y socios y amigos como Loles Guardiola, Carmen Cecilia Guillén, Beatriz Oliva, Vicente Moya, Bea Butler o Ana Ramos.

Bea Butler, del tablao «El Mentidero», junto a Mari Carmen Martín, presidenta de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Alicante. / Antonio de la Fuente

Solidaridad en origen

Y, por último, ahora toca mejorar la vida. En este caso de niños de la tribu nómada de los Samburu en Kenia, que no pueden estudiar porque se ven obligados a trabajar como pastores de ganado para la obtención de leche, su principal fuente de alimento. Desde los tres años, los niños son seleccionados para esta tarea según sus habilidades para el manejo de los animales, enfrentándose a los peligros de esa zona semidesértica, y sin posibilidad de acceder a cualquier estudio.

Para ellos, la asociación L´Chekuti, de la que forman parte Alejandro Salvador Mira, Emma Sempere y Claudia Salvador Mira, ha organizado una fiesta solidaria titulada «Terreta Nostra» para construir una escuela nocturna en Lororo. Este evento se celebrará el próximo jueves 25 de septiembre a las 19:30 horas en el Hotel Almirante. El cien por cien de la recaudación se destinará a este proyecto, que tiene un presupuesto de 13.000 euros y que no sólo dotará a la zona de una escuela y sus profesores, sino que también ayudará a alimentar a estos niños cuando acuden a sus clases.

El grupo «Alegría pura» fue el encargado de actuar en la inauguración. / Antonio de la Fuente

El donativo para asistir al evento es de 75 euros por persona. Las reservas de entradas y las donaciones para la «Mesa Cero» se pueden realizar a través de Bizum 12504 o transferencia bancaria en la siguiente cuenta: ES62 0081 0180 7100 0255 5359. ¿Ayudamos? Que la vida da muchas vueltas…