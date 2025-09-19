Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Demuestra tu memoria informativa sobre las últimas noticias.

Participa en el test de actualidad

Participa en el test de actualidad

Redacción

En los últimos días han ocurrido hechos que han marcado la actualidad. ¿Cuánto recuerdas de ellos? Participa en nuestro test de actualidad, pon a prueba tus conocimientos y comprueba si estás realmente al día.

  1. Agrede a su cuñado por una disputa laboral y se corta el cuello en el parking del Carrefour de Sant Joan
  2. Alicante activa el proyecto para construir un millar de viviendas en la Albufereta tras 34 años de espera
  3. Alcalde de Elche: 'Si alguien duda de la licencia de mi casa que lo denuncie, pero es gravísimo que el PSOE divulgue mi dirección
  4. Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Asturias: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
  5. Una británica de 63 años estrangula a una amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm
  6. Así se repartirán los 1.154 millones de inversión para el aeropuerto de Alicante-Elche
  7. La Fiscalía da la razón al concejal de EU-Podemos en Alicante ante la negativa de Barcala a que participara en el pleno
  8. El alcalde de La Vila declara en el juzgado como investigado por el nombramiento a dedo de dos inspectores que suspendieron una oposición

