"Las comunidades energéticas democratizan el acceso a la energía limpia"

¿Qué valor aporta Cox Clientes respecto a otras suministradoras de energía?

Las Comunidades Ciudadanas de Energía (CCE) promovidas por Cox, empresa cotizada en el Mercado Continuo de la Bolsa española, líder mundial en agua y energía, ahorran a los municipios entre un 30% y el 65% de la factura de la luz, y es el paso definitivo para que una población evolucione hacia el modelo de Smart City. Nuestro elevado grado de tecnificación y eficiencia he hecho que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, haya seleccionado nuestros proyectos entre los de más elevado grado tecnológico. Gracias al «autoconsumo remoto», por ejemplo, somos capaces de dar la posibilidad de comprar energía de nuestras plantas a las personas que no pueden instalar placas fotovoltaicas en su tejado. Vendemos placas de una de nuestras plantas fotovoltaicas a esos residentes para que puedan recibir energía de esas placas que previamente han comprado. Somos una comercializadora que damos a las pequeñas y medianas empresas los mismos servicios de los que se benefician las grandes. Me refiero a PPAs solares, PPAs de red, servicios de gestión energética, asesoramiento completo. Otras comercializadoras solo dan servicios integrales a grandes empresas, pero nosotros hemos ampliado esos servicios a pymes dándoles una gran oportunidad de ahorro que de otra manera nunca tendrían. También tenemos un importante papel en el sector residencial y en el de instituciones públicas. Trabajamos con grandes empresas, pero el hecho diferenciador respecto a otras comercializadoras, es que a las pymes les ofrecemos la misma oferta de servicios.

¿De qué manera ratifican su apuesta por el autoconsumo y la energía 100 % renovable?

La energía que comercializamos siempre es cien por cien renovable porque procede de nuestras propias plantas fotovoltaicas. El autoconsumo es una línea de actividad que desarrollamos a través de las comunidades energéticas, que permiten que el conjunto de la población de la localidad donde se ubican pueda beneficiarse de energía cien por cien renovable sin tener que pagar la instalación al tratarse de un PPA. Consideramos que las comunidades energéticas democratizan el acceso a una energía limpia, justa y compartida, fortaleciendo el tejido social y económico de los municipios. Desde Cox estamos profundamente comprometidos con este modelo, que creemos será la base del sistema energético del futuro. Contribuimos a democratizar la energía, además, porque quien no tiene tejado puede tener autoconsumo gracias a nosotros.

¿Qué potencial tiene la industria de energías renovables en la Comunitat Valenciana? ¿Qué proyectos esperan poner en marcha en el territorio?

La Comunitat Valenciana es una de las regiones españolas con mayor desarrollo industrial y económico. Creemos que es fundamental que su crecimiento se apoye en energías seguras, de menor coste y limpias, como las renovables, para incrementar su competitividad y alcanzar la independencia energética.

En junio, Cox arrancó en Extremadura su plan para promover 200 comunidades energéticas en España. ¿En qué estado se encuentra la iniciativa? ¿Qué impacto tendrá en la Comunitat Valenciana?

Hemos iniciado un plan de expansión que superará las 200 comunidades energéticas, en concreto 227, por todo el territorio nacional, para marcar así un hito en el desarrollo de modelos energéticos sostenibles en el ámbito local. En la actualidad contamos con 7 comunidades energéticas en proceso de construcción; otras 20 en licitación, y 200 más que siguen avanzando en las sucesivas etapas. El periodo que transcurre desde que se inicia el proyecto hasta que se pone en marcha la comunidad energética suele ser de 12 meses. La inversión aproximada para el conjunto del plan será de 300 millones de euros en tres años. La potencia total instalada superará los 50MW. De momento estamos focalizados en Castilla La Mancha, Andalucía, Extremadura, Comunitat Valenciana, donde hemos iniciado la tramitación en más de 40 municipios, y Murcia.

Trabajan codo con codo con las administraciones locales. ¿Cómo se desarrollan esas sinergias? ¿Qué importancia tiene la colaboración público-privada?

Las comunidades energéticas pueden ser privadas, públicas y público - privadas. Todas tienen su lugar en el mercado. Las público - privadas, que es el sistema organizativo con el que ponemos en marcha nuestras comunidades energéticas, tiene la gran ventaja de sumar esfuerzos y permitir que los ciudadanos de la localidad donde se ubique la comunidad estén exentos de pagar el coste de la instalación fotovoltaica porque la energía procede de nuestras plantas.

¿Cuál es el plan estratégico para los próximos años? ¿Dónde está puesto el foco para crecer?

Desarrollar e iniciar la operación de las 227 comunidades energéticas previstas para los próximos tres años en las zonas antes mencionadas: Comunitat Valenciana, Extremadura, Murcia, Castilla La Mancha y Andalucía, al que vamos a unir en breve el norte de España. Incluimos en todas ellas la movilidad eléctrica (cargadores) cambio de luminarias en municipio y autoconsumo para los vecinos que quieran unirse a la comunidad.