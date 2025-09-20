Adiós al spam telefónico: el filtro oculto del iPhone que bloquea las llamadas antes de que suenen

¿Cansado de que tu móvil no pare de sonar con llamadas de números desconocidos? Desde ahora, los usuarios de iPhone cuentan con una función que está revolucionando la forma de gestionar las llamadas entrantes. Muchos ya la han activado y aseguran que el spam telefónico ha desaparecido casi por completo.

La nueva herramienta, disponible desde la última actualización de Apple, permite que tu iPhone filtre automáticamente las llamadas de desconocidos antes de que llegue a sonar. Funciona como un asistente personal: cuando alguien que no está en tu agenda te llama, el sistema le pide que diga su nombre y el motivo de la llamada.

En cuestión de segundos, en la pantalla aparece una transcripción con el mensaje de la persona que está al otro lado. Tú decides si quieres contestar o rechazar la llamada sin necesidad de descolgar. Si se trata de publicidad o de un intento de estafa, basta con ignorar.

Las llamadas 'spam' siguen vivas pese a su prohibición por ley / INF

Cómo activar el bloqueo de spam en iPhone

El proceso es sencillo y se puede hacer en menos de un minuto:

Entra en Ajustes. Desplázate hacia abajo y entra en Teléfono. Busca la opción Filtrar llamadas de desconocidos. Activa la función Solicitar motivo de la llamada.

Desde ese momento, cualquier número que no tengas guardado en tu agenda tendrá que justificar el motivo de la llamada antes de que el iPhone te lo muestre en pantalla.

Menos spam y más seguridad

Usuarios que ya lo han probado aseguran que las llamadas de spam han caído en picado. Muchos comerciales cuelgan directamente al escuchar el mensaje automático del iPhone. Tal y como explica la cuenta de TikTok @tu_blog_fiscal, esta función también ayuda a prevenir intentos de estafa telefónica, ya que te permite identificar a tiempo si una llamada es sospechosa de spam.

Para quienes no tienen iPhone, existe otra herramienta útil: la Lista Robinson, un servicio gratuito en el que puedes inscribirte para dejar de recibir llamadas publicitarias de empresas a las que no hayas dado tu consentimiento. Aunque no bloquea todas las comunicaciones, sí reduce notablemente la cantidad de spam.

En definitiva, es como tener un filtro inteligente integrado en tu móvil: solo pasan las llamadas que realmente te interesan. Si todavía no lo has hecho, revisa que tu dispositivo esté actualizado a la última versión de iOS para poder activar esta función.