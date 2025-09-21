«Es imposible cumplir con los objetivos de reciclaje marcados por la UE sin la valorización energética»

Cintillo Foro Energía 2025 / ED

La gestión de residuos es una de las cuestiones que más preocupan en la actualidad. Debido a lo lejos que se encuentra España en el cumplimiento de los objetivos marcados por la UE. ¿Cómo podemos trabajar para darle la vuelta a esta situación?

En mi opinión, estamos en un momento crucial para avanzar en materia de economía circular. La sociedad siempre había visto los residuos como algo que tirar, algo de lo que hay que deshacerse. Pero en el sector hace mucho tiempo que nos planteamos la posibilidad de que un residuo pudiera ser un recurso para generar otro producto. Ahora, lo que necesitamos es que todo el mundo esté convencido de que, con un pequeño esfuerzo, se pueden lograr grandes resultados en materia de reciclaje.

En la actualidad, hemos avanzado mucho hasta llegar al momento en el que nos encontramos. Por ejemplo, somos capaces de aprovechar gran cantidad de residuos reciclando sus materiales para volver a fabricar nuevos productos. Sin olvidar que también podemos generar energía de diferentes maneras a partir de estos residuos. Esta es la única manera en la que lograremos acercarnos al objetivo de la UE de reciclar el 60 % de nuestros residuos en el año 2030. Trabajando con técnicas de separación en origen y tratamientos mecánicos, hemos conseguido llegar a un 42 %. Pero debemos seguir desarrollando otras técnicas de reciclaje químico que están en un grado de madurez algo menor para poder acercarnos todavía más a los porcentajes.

Suena bien eso de generar energía a partir de residuos, pero ¿cómo se puede llegar hasta ahí?

Antes de hablar de la valorización energética, debemos centrarnos en términos de reciclaje. Esto es, desde la separación de residuos en las viviendas, hasta que llegan a nuestras plantas de tratamiento. Durante todo el proceso, necesitamos tener un compromiso total con el reciclaje y la reutilización, generando para ello nuevos procesos que nos permitan recuperar cada vez más materias primas secundarias a partir de residuos. Tras estos procesos, los residuos que no pueden ser recuperados se convierten en rechazo. Por eso, la mejor opción para evitar este depósito en los vertederos, es la valorización energética, convirtiéndolos en calor o en electricidad. Esta es, sin duda, la opción más adecuada y más extendida en todos los países desarrollados.

Entonces, ¿en qué momento podría decir que nos encontramos actualmente?

Creo que vamos por el buen camino, pero hay mucho potencial por aprovechar todavía. Por ejemplo, tenemos que trabajar mucho en hacer ver a la sociedad que los objetivos que nos hemos marcado solo se consiguen con la valorización energética. Además, no hay que olvidar que su huella de carbono es mucho menor que la eliminación en vertedero, emitiendo 19 veces menos CO₂ y siendo mucho más deseable en otros aspectos importantes, como olores y salud pública. Por eso, es necesario contar con administraciones decididas como la Generalitat, que ya ha anunciado su intención de construir tres plantas de valorización energética en los próximos años.

Gracias a este tipo de inversiones, la Comunitat Valenciana gana terreno de cara a cumplir con los objetivos. Unos objetivos, para los que siempre puede contar con empresas como Valoriza, con experiencia tanto en el diseño como en la construcción y operación de este tipo de instalaciones. En definitiva, podríamos decir que estamos en un momento crucial, ya que si no comienzan ya los proyectos de valorización energética, no se conseguirán los objetivos europeos de depósito en vertedero para 2035. Y se trata de proyectos de muchos millones de inversión que necesitan años para su completo desarrollo.

¿Qué otras formas hay de aprovechar los residuos para generar energía?

En Valoriza hemos realizado una clara apuesta por la generación de biometano, que es el gas renovable que se obtiene de la descomposición biológica de materia orgánica en ausencia de oxígeno. Para ello, contamos con proyectos en diferentes fases de desarrollo, algunos de ellos en la Comunitat Valenciana, que colocarán a la compañía como uno de los referentes del sector. El biometano se trata de un combustible renovable e inagotable, cuyo uso reduce la contaminación y disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero. De esta manera, se ayuda a reducir, al mismo tiempo, la dependencia de los combustibles fósiles.

Está claro que la sostenibilidad real pasa por aprovechar tecnologías de este tipo, de las que convierten lo que antes no quería nadie en algo tan esencial como es la energía. Como buena noticia, tenemos la constancia de que todos estos tipos de proyectos también están muy implantados por toda Europa y, de hecho, en España prácticamente no se genera biometano en comparación con otros países como Francia o Alemania.

Para todo esto que nos cuenta, parece ser que se hace más que necesaria la colaboración público-privada, ¿no es así?

Por supuesto. La colaboración entre ambas partes siempre es esencial. Nosotros podemos aportar dinamismo, capacidad de invertir, conocimiento…; y la administración, las normas del juego y concienciar a la ciudadanía de la realidad de las necesidades medioambientales.