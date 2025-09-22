Juzgan a una mujer por insultar a tres menores en Navarrés: "Volveos a vuestro país en patera, moros de mierda"
La Fiscalía pide para la acusada una pena de un año y medio de prisión por un delito de odio tras increparles para que no le salpicaran de agua en la piscina municipal
Lluís Cebrià
La sección 2ª de la Audiencia Provincial de Valencia juzgará mañana a una mujer acusada de un delito de odio por menospreciar por razón de su origen a tres adolescentes de alrededor de 13 años que se estaban bañando en la piscina municipal de Navarrés.
Los hechos ocurrieron la mañana del 18 de agosto de 2023. La mujer coincidió en la piscina pública de esta localidad con tres menores de edad. Según el relato del Ministerio Fiscal, esta les increpó para que no salpicaran agua y para que se apartaran.
Los adolescentes tenían 13 años: uno de ellos era de nacionalidad española y origen marroquí y los otros dos estaban de vacaciones en España
Uno de los niños, de nacionalidad española y origen marroquí, comenzó a traducirle las palabras a los otros dos, de nacionalidad extranjera y de vacaciones en España. Ante esta situación, la mujer les espetó: "seguir insultando, gilipollas", a lo que el menor respondió que solo estaba traduciendo lo que les había dicho a sus amigos.
En ese momento, según sostiene la Fiscalía, la mujer se mostró alterada y, a gritos, les dijo a los menores: "no tenéis que venir a la piscina, volveos a vuestro país en patera, moros de mierda”, con la intención de menospreciarlos por razón de su origen.
Delito contra la integridad moral
Dos años después, la acusada se sentará mañana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial. El Ministerio Público pide para ella una pena de un año y medio de prisión por un delito contra la integridad moral en concurso con un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas en la Constitución.
