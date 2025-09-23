El Gobierno propone reducir por ley las ratios en los colegios

En línea con lo anunciado recientemente por el presidente del Gobierno, el Ministerio de Educación y FP ha presentado esta mañana a los sindicatos de la enseñanza un documento que decreta un máximo de 18 horas lectivas semanales en ESO y bachillerato y 23 en primaria. Ese tiempo -que ya se aplica en la mayoría de autonomías- se refiere exclusivamente al de la docencia en el aula dado que el horario real de maestros y profesores es más amplio (37,5 horas) e incluye más actividades. En la reunión con las centrales, el departamento que dirige Pilar Alegría también ha presentado otra iniciativa legislativa de la que se lleva años hablando pero nunca se ha hecho realidad: bajar las ratios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo alusión a ello la semana pasada durante una visita a un colegio en Madrid, pero no concretó nada.

Actualmente, la ratio es de 25 alumnos por clase en infantil y primaria, 30 en ESO y 32 en bachillerato

La bajada de ratios, para la que hace falta un cambio legislativo, comporta una gran inversión por parte de las administraciones y, de momento, no hay anunciada una partida económica específica. El ministerio se limita a explicar que "se plantea el establecimiento de una disposición normativa para que, durante el periodo que pueda determinarse, las administraciones educativas provean los recursos necesarios para disminuir progresivamente los números máximos de alumnado por aula".

Disponer de más profesores para tener menos alumnos a cargo es uno de los grandes caballos de batalla de los docentes, que llevan desde la época de los recortes de 2012 reclamando la medida con el objetivo de mejorar el aprendizaje. Actualmente, la ratio más habitual es de 25 alumnos por clase en infantil y primaria, 30 en ESO y 32 en bachillerato.

"Agradecemos al ministerio que nos ponga todo esto por escrito, es la primera vez que vemos una propuesta explícita sobre las ratios" — Mario Gutiérrez, Csif

El plan del Gobierno, que, de momento, es una propuesta y tiene que ser negociada con los sindicatos, es realizar una bajada de ratios "progresiva y general" y, además, tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, la cantidad de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales y los centros de alta complejidad, donde gran parte de los estudiantes proceden de hogares poco favorecidos económicamente.

El proyecto incluye poner el acento de la bajada de ratuios en los cursos claves para el aprendizaje: FP de grado básico (a la que se accede sin terminar ESO), bachillerato, 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de ESO. El primer curso de secundaria es el que acumula un mayor número de alumnos repetidores. El salto del colegio al instituto es muy duro y requiere una adaptación que hoy por hoy apenas existe.

Es de suponer que el plan del Gobierno, una vez negociado y aprobado, empiece por la reducción de ratios para los alumnos con necesidades educativas o los centros complejos para ir después ampliando, si hay presupuesto para hacerlo, en la totalidad de colegios e institutos. En España, el alumnado con necesidades especiales educativas casi se ha duplicado en los últimos seis años (ha aumentado el 75,2%) hasta alcanzar el millón de estudiantes. Cubrir el apoyo que necesitan y conseguir una "verdadera educación inclusiva" implica, según CCOO, una inversión por parte de todas las administraciones educativas de 5.126 millones de euros.

Según el ministerio, en el curso 2022-23 el número medio de alumnos por profesor en equivalente a tiempo completo estaba en 11,3 para el total nacional. Los centros en los que se imparte conjuntamente los niveles de primaria y secundaria (privados y concertados) ostentan la mayor ratio de alumnos por profesor (13,2 alumnos). La menor ratio se da en infantil (8,7 alumnos) y en educación especial (3,4).

Complejidad

“Agradecemos al ministerio que nos ponga todo esto por escrito. Es la primera vez que vemos una propuesta explícita sobre las ratios”, ha celebrado Mario Gutiérrez, de Csif, tras el encuentro con el subsecretario de Educación, Santiago Roura Gómez, y al que han asistido, entre otras centrales, UGT, CCOO y Anpe. En todo caso, el responsable de Csif insistió en la complejidad que supone que un proyecto de ley se haga realidad y entre en vigor en mitad de una legislatura tan complicada como la de Sánchez. Marta Herráiz, de UGT, también aplaudió el gesto del ministerio pero afeó "la demora en arbitrar propuestas determinantes y efectivas" y la "insuficiente planificación de un calendario de trabajo y de negociación eficaz".

Mejora el aprendizaje

Gran parte de la comunidad educativa asegura que, actualmente, existe un "falso debate" sobre si es mejor memorizar ríos o hablar de las emociones en clase cuando el verdadero tótem es bajar las ratios. "Es de sentido común. Nos preguntamos por qué Castilla y León saca tan buenas notas en PISA, en TIMSS y en otros informes internacionales y, al final, ves que tienen clases con 15 niños. Si tienes menos alumnos enseñas mejor, aunque seas peor profesor. Reducir las ratios es una necesidad. Con todo lo que nos pide la ley que hagamos, es imposible con 30 alumnos en clase, sobre todo ahora, que se nos exige evaluar tantas competencias", explicaba el profesor y divulgador Toni Solano en una reciente entrevista.

Horas lectivas

Respecto a las horas lectivas, tanto el anuncio de Pedro Sánchez como la propuesta del ministerio no es ninguna novedad, dado que los topes anunciados están reconocidos en la actual normativa, aunque como una recomendación. Las cumplen ya Cataluña, Euskadi, Aragón, Baleares, Canarias, Comunitat Valenciana, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja. Otras, como Madrid, los incumplen.

El pasado mes de abril, la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso anunció un acuerdo para que, desde septiembre de 2025, la jornada semanal de todos los profesores de secundaria y FP pasara de 20 a 19 horas lectivas, que se convertirán en 18 en el curso 2027/2028 pero solo para los docentes que ostenten la condición de tutores. No será hasta 2028/2029 cuando llegue a todos los profesores de estas etapas. Por su parte, los maestros de infantil y primaria tienen desde este curso 2025-26 una hora más de libre disposición para la preparación de sus clases.

Galicia también se saltaba la recomendación de rebajar los topes. Pero hace dos años, la Xunta llegó a un acuerdo con los sindicatos para establecer los nuevos horarios, que el curso pasado se aplicaron en primaria y, poco a poco, se empezarán a regular en secundaria en este curso 2025/2026.

Más horas que la UE

El informe ‘Panorama de la educación 2025’, elaborado por la OCDE y publicado el pasado 9 de septiembre, confirma que, en España, el número total de horas obligatorias de clase en educación primaria es muy similar a la media de los países del organismo internacional. Sin embargo, en ESO, España supera en 144 horas la media de la OCDE. Si la comparación se realiza solo con los países de la UE, España tiene más tiempo lectivo en ambas etapas.

La reunión en el ministerio con los sindicatos de la enseñanza se enmarca dentro de las negociaciones para reformar la profesión docente y elaborar el Estatuto de los profesores y profesoras. Los encuentros comenzaron en febrero y, desde entonces, estaban en barbecho. La próxima reunión se celebrará el 9 de octubre.