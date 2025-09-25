El examen teórico del carnet de conducir se suspende más que nunca: el 50% de aspirantes no aprueban, la cifra más alta desde 2019

El proceso de sacarse el carnet de conducir en España sufre desde hace tiempo el problema de las listas de espera, básicamente en la parte práctica, por falta de examinadores. Pero para llegar ahí, antes hay que aprobar la teórica, cosa que cada vez parece que cuesta más. Y es que el examen teórico se suspende más que nunca: según los últimos datos de la DGT, el 50% de aspirantes no aprueba. Es la cifra más alta desde 2019, cuando el porcentaje de suspensos era del 42,3%, ocho puntos porcentuales menos que ahora. Entonces aprobaba el 57,7%.

Desde 2019, las cifras de aprobados no han hecho más que bajar. Tras un leve repunte en 2020 (58,7%), llegó el descenso continuo: 57% en 2021; 56% en 2022 y 52,74% en 2023. En 2024, la cifra bajó al 50,75% de aprobados.

Hace seis años, el porcentaje de suspensos era del 42,3%, ocho puntos porcentuales menos que ahora

¿A qué se debe este incremento de los suspensos que se da de forma generalizada en toda España? Por partes: según las autoescuelas, el descenso de aprobados en la parte teórica se debe a que "la gente cada vez pisa menos la autoescuela". Un segundo factor importante tiene que ver con los problemas de comprensión lectora: las dificultades que detectan las escuelas e institutos se reflejan también en las autoescuelas y en el examen para sacarse el carnet de conducir.

Ir por libre

"Cada vez hay más gente que decide presentarse al examen teórico por su cuenta", explica a EL PERIÓDICO Sergio Olivera, portavoz de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE). Una decisión que, a priori, debería servir a los aspirantes para ahorrarse el dinero que cuestan las clases teóricas. Pero las cifras dicen lo contrario: acaba saliendo más caro.

"La parte teórica es la más barata. No puedo decir cuánto cuesta porque eso depende de la autoescuela y de la región. Pero que es la más barata, seguro", explica Olivera. Este diario ha podido hablar con varias autoescuelas que cifran el precio de la teórica en "entre 150 y 250 euros como máximo".

Presentarse por libre al examen teórico permite ahorrar unos 100 euros

En ese importe "se incluyen los casi 100 euros que cuestan las tasas de tráfico", (94,05 euros en concreto) que también tienen que pagar las personas que suben por libre y que da derecho a dos intentos de examen. Por lo que se trata de un ahorro que podría calificarse de mínimo y que en muchos casos acaba pasando factura.

"El notable aumento en el número de personas que eligen presentarse al examen de forma independiente, sin pasar por una autoescuela, ha provocado que, en algunas provincias, el porcentaje de aprobados entre quienes se examinan por libre haya descendido en torno a 20 puntos porcentuales en comparación con aquellos que sí han recibido instrucción formal en una escuela de conducción", aseguran desde la patronal CNAE.

Memorizar

"Realmente no se ahorran nada. En nuestro caso, la teórica la regalamos; se incluye en el precio. Es un ahorro ficticio. Y es peor, porque no es lo mismo ir a clase que memorizar tests, que es lo que están haciendo ahora muchos alumnos. El porcentaje de aprobados entre la gente que va a clase es mucho más alto. Los que solamente hacen los tests no saben realmente lo que están contestando", explica Mónica Del Castillo, de la Autoescuela Marca, en Madrid.

"Es un ahorro ficticio. Y es peor, porque no es lo mismo ir a clase que memorizar tests, que es lo que están haciendo ahora muchos alumnos" Mónica Del Castillo — Autoescuela Marca (Madrid)

Pero entre los aspirantes que suspenden la teórica también hay un elevado porcentaje de alumnos que sí se han matriculado en una autoescula. "Se debe a que cada vez hay más gente que se apunta, viene y coge los libros... pero no aparecen más por clase", resume Olivera. Como el que se apunta al gimnasio porque sabe que debe ponerse en forma, paga la cuota pero no va. "No vas a subir igual de preparado sin un profesor que te explique en clase la teoría y valore cuándo estás listo para subir a examen".

Los suspensos también aumentan entre quienes se matriculan y no van: "Cogen los libros y no vuelven a pisar la clase"

Una versión que respaldan desde las propias autoescuelas: "Acabamos de empezar las clases teóricas de septiembre: el primer día no vino nadie. El segundo vinieron dos personas. El tercero aparecieron cinco, que no hemos vuelto a ver. El cuarto volvió a no venir nadie", resume Marimar Poza, profesora de la Autoescuela León (Madrid).

Varios son los motivos que explican esa evasión de las aulas: "Los jóvenes están muy ocupados estudiando, trabajando, y no encuentran tiempo para venir a la autoescuela. El que viene a clase se da cuenta de que al final es fácil, es peor no venir, pero cada uno se pone sus prioridades", señala la profesora Del Castillo, que también incide en que "en los últimos tiempos han cambiado las señales de tráfico, por lo menos hay 50 nuevas. Para entenderlas, te las tienen que explicar".

"No vas a subir igual de preparado sin un profesor que te explique en clase la teoría y valore cuándo estás listo para presentarte a examen" Sergio Olivera — Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)

Poza, por su parte, también apunta que en los últimos años, tras la pandemia, "se hacen muchas formaciones de manera online. Yo me niego a dar clases así, hay que venir a la atoescuela y aclarar las dudas con el profesor". Pero la inercia de seguir llevando una vida online hace que muchos aspirantes al carnet de conducir decidan prepararse desde su casa, muchas veces con poco éxito.

"También te digo, y esto es una opinión personal mía, que si la DGT acotase el temario y se centrase en lo realmente importante, habría unos porcentajes de aprobados mucho más altos. A la gente no le importa cuánto mide una placa, sino para qué sirve. O qué provoca cada sustancia prohibida, sino cuáles son las prohibidas. Pero ahora mismo el temario tiene un montón de cosas que no sirven", concluye Poza.

Saben memorizar el temario, pero no analizan bien lo que están leyendo" Sergio Martínez Olivares — Autoescuela Cornellà

Al margen de si el alumno va o no va a la autoescuela, hay otro elemento importante: la comprensión lectora. Lo apunta Sergio Martínez Olivares, profesor de la Autoescuela Cornellà: "El nivel de comprensión lectora ha descendido en general, como lo ha hecho la exigencia de la enseñanza obligatoria. El examen teórico de conducir, en cambio, se ha mantenido estable, y por eso ahora a la gente le cuesta más aprobar", subraya. Según este profesor, a los alumnos les cuesta entender las preguntas, pero no porque estas sean difíciles, sino por el enunciado: "Saben memorizar el temario, pero no analizan bien lo que están leyendo", concluye.

Una visión que comparten las otras dos autoescuelas consultadas. Tanto en Marca como en León coinciden en que el incremento de los suspensos teóricos se fundamenta en una menor comprensión del temario, aunque insisten en vincular este hecho con el cada vez mayor absentismo en las aulas: "Los alumnos memorizan tests, pero no comprenden lo que están respondiendo. Eso mejoraría con un profesor en las aulas explicando", apunta Del Castillo.

El bulo

La DGT es consciente del problema. No lo atribuye a la dificultad del examen, porque este es el mismo desde hace años, por más que se incorporen nuevas señales. Pero el examen no va a cambiar para hacerlo más comprensible, a pesar de que en redes y medios digitales ha corrido el bulo de que sía habría cambios en la prueba teórica.

"No se va a cambiar el modelo de examen teórico", aseguran desde la DGT

Desde la DGT han advertido a EL PERIÓDICO de que "muchos medios han publicado que el próximo 1 de octubre va a cambiar el modelo de examen teórico. Eso no es cierto. Ni que se vaya a cambiar el modelo de examen, ni que vaya a haber ningún cambio el 1 de octubre".

Sí va a haber una novedad próximamente, explican desde la DGT: la inclusión de vídeos de percepción de riesgo durante el examen teórico. "Pero no para que las preguntas sean más comprensibles, sino para que los futuros conductores perciban mejor los riesgos", aclaran. No hay un calendario establecido para que entre en vigor esta medida. "Será debidamente presentada y comunicada cuando esté listo", añaden.

La DGT sí tiene la opción de manuales y exámenes de lectura fácil adaptados a personas con problemas de comprensión lectora diagnosticados, como quienes tienen dislexia. Pero, insisten, son exámenes y manuales para personas con dificultades específicas. Para el común de los candidatos, la teórica va a seguir siendo la misma, sin bajar el nivel.