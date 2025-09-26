Dante buscando el amor

Romance oscuro… ¿A que pica la curiosidad? ¿Y si digo que es un subgénero literario de la novela romántica que ahonda en el amor, el poder, el deseo, la obsesión, el erotismo, pero todo ello enredado en situaciones peligrosas que llevan a la tensión y el drama emocional…?

¡Pues tengo el libro! En concreto, el que acaba de publicar la periodista y publicista María José Marcos, titulado Dante y las (malas) mujeres y que presentó Javier Rodríguez Barranco, propietario de la editora del libro, Azimut. Empedernida lectora, MJ reconoce que le apasiona la intriga, la novela negra y la romántica. Creció con Agatha Christie («es sencilla, adictiva, te lleva por un camino y consigue cambiar el guion, parece una cosa y termina siendo otra») y Jane Austen («soñaba escribir como ella»).

María José Marcos, autora de "Dante y las (malas) mujeres", junto a su editor, Javier Rodríguez. / INFORMACIÓN

Sobre el protagonista de su novela, la autora explica que «Dante es un hombre con valores, pero que está lastrado por heridas que no han cicatrizado. Tiene carencias muy importantes, pero persevera en la búsqueda del amor». Un nombre como Dante no está escogido al azar. Tiene paralelismos con el autor de la Divina Comedia, que atraviesa el infierno para llegar al paraíso, pero acompañado por Virgilio, mientras que el actual ha crecido arropado por las ausencias y alimentado por los recuerdos. A diario convive con sus demonios hasta el punto de desencadenar su propio infierno: el infierno de Dante. Y es que el amor se convierte en su mayor castigo. ¿Es culpa de las (malas) mujeres? MJ explica que la crueldad que aparece en los personajes femeninos tiene base real. Y es que, con esta trama, MJ quiere romper el cliché de que «el hombre es el verdugo y la mujer la víctima en el amor».

Como resumen de lo que vamos a encontrar en este libro, MJ explica que «el amor tiene su lado oscuro, no siempre todo es bonito; a veces duele, provoca incertidumbre, decepción… El camino del amor no está exento de dolor, sin embargo, a pesar de las malas mujeres, Dante quiere ser amado». Hasta ahí puedo leer…

Entre los asistentes a la presentación del libro estaban colegas de profesión de MJ como Javier Llorens, exjefe de prensa del Hércules Cf, o Irene Ramos, profesora de Publicidad de la UA; otros amigos como Lola Chirigu, directora del centro de empresas de La Caixa; Francisco Lorenzo Sola, vicepresidente del Colegio de Publicitarios, Fernando Crespo y la influencer de life style, Silvia Sanchís.

Miembros de ADEMA preparados para el inicio de la prueba. / INFORMACIÓN

¡A correr!

Eso es lo que decidieron más de 1500 personas, las que participaron en la IV Carrera Solidaria RUTA O91, organizada por la Policía Nacional de Alicante y la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alicante a beneficio de ADEMA (Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante), que nació en abril de 1996 para cubrir las necesidades de estos enfermos.

Integrantes del equipo de running de la UA no quisieron perderse el evento. / INFORMACIÓN

«Rendirse no es una opción». Con ese lema, los corredores podían participar en tres categorías: 10 kilómetros, 5 kilómetros y una marcha popular «andarines» de otros cinco kilómetros que se desarrollaron por el casco urbano. Casi no nos reconocemos con la camiseta, los pantalones cortos y los tenis, pero muy tempraneros Salvador Ivorra y Carmen Robledillo acompañada de su marido. Los concejales Manolo Villar y Julio Calero, de sport, pero sin ninguna intención de salir a correr, no como Manuel Lafuente, comisario provincial, Matías Hernández, jefe de la Unidad de Coordinación Operativa de la Policía Nacional y el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, que sí que participaron.

Voluntarios de la ONG «Zancadas sobre ruedas» haciendo partícipes de la carrera a personas con movilidad reducida. / INFORMACIÓN

No soy yo muy de eventos deportivos, pero en esta ocasión, por motivos personales, participé con todo el gusto del mundo a favor de ADEMA. Así que salí (por supuesto a los cinco kilómetros «andarines») cuando los que iban a hacer marca (los que miraban el reloj justo a la salida para saber el tiempo que hacían; yo para ver si llegaba a tiempo al aperitivo) salieron disparados. Un gusto ir rodeada de familias completas, equipos de distintas empresas, clubs de atletismo… Ya no me hizo tanta gracia que me adelantaran por la derecha y la izquierda. ¡Y yo que pensaba, ilusamente, que estaba bastante en forma! Divertidos los comentarios de los participantes. «¿La ambulancia aquella tendrá bar, no?» «Ese que nos ha doblado se ha tenido que saltar alguna calle, no puede correr tan rápido». Ahora que mérito, mérito, los voluntarios de «Zancadas sobre ruedas», que iban llevando a personas con movilidad reducida en sillas Joëlette, haciendo turnos para empujarlas y siempre con la sonrisa. La llegada fue en el estadio de atletismo Joaquín Villar y oye, que entré envalentonada y por un segundo me sentí María García. ¡Maravillosa experiencia!

Joaquín Selma, Mar Rodrigo y José Antonio Iturriaga en el evento «Terreta Nostra». / Rafa Arjones

«Terreta Nostra»

Los jardines del hotel Almirante acogieron el cóctel/cena benéfica que la asociación L`Chekuti organizó para recaudar fondos y construir una escuela para niños pastores sin escolarizar en la región de Samburu, concretamente en Lororo (Kenia). Emma Sempere y los hermanos Alejandro y Claudia Salvador Mira, miembros de la asociación, estaban exultantes porque habían superado con creces el objetivo presupuestario que tenían marcado para este evento.

Claudia Salvador y Emma Sempere. / Rafa Arjones

Y es que muchos amigos y clientes de Askuabarra quisieron colaborar con esta iniciativa. La noche transcurrió amenizada por la banda Viscopaf y se organizó una rifa con productos donados por Carol Natural Cosmetics y la empresa de muñecas Antonio Juan, ambas de Onil. La escuela en Lororo, cada vez más cerca.