Almería
Denuncian una agresión homófoba contra dos jóvenes en Almería
La alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, ha reaccionado a la denuncia y ha explicado que ya ha contactado con los afectados, a los que ha trasladado su solidaridad y apoyo
EFE
Dos jóvenes han denunciado una agresión homófoba que sufrieron la noche de este viernes en una céntrica calle de Almería, unos hechos que ha condenado la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez.
La artista transformista Rubí Diamante ha aprovechado su perfil en redes sociales para denunciar la agresión que sufrió cuando acudía junto a otro joven a su coche en el centro de Almería, un ataque homófobo por el que ha reclamado justicia.
En un vídeo y con la publicación de una fotografía en la que se ve a su amigo con el rostro ensangrentado, la artista ha asegurado que fueron atacados por dos hombres en una agresión homófoba física y verbal.
"Qué vergüenza. Os vamos a pillar", ha relatado la artista, que ha pedido que la denuncia se comparta en redes para poder identificar a los autores.
También por redes sociales, desde su perfil en X, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha reaccionado a la denuncia y ha explicado que ya ha contactado con los agredidos, a los que ha trasladado su solidaridad y apoyo.
"La homofobia es una lacra que debemos erradicar entre todos. Condenamos enérgicamente la violencia", ha añadido la regidora en su mensaje en la red social.
- El Constitucional confirma el total derribo del desastre ecológico de Valdecañas, en Extremadura
- Las cabras de Alicante vuelven a volar hacia África y Oriente Próximo
- Cae una red que introducía carburante adulterado en gasolineras low cost de Alicante
- David Jiménez, abogado, sobre las casas heredadas: “Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio”
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- La Lotería Nacional deja una lluvia de euros en estas localidades de la provincia de Alicante
- Vecinos afectados por el plan de más de mil casas en San Vicente: 'Van a cambiar nuestra forma de vida
- Si cuido de mis padres más que mis hermanos ¿me corresponde más dinero en la herencia?