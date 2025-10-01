Redondo reitera las "disculpas" a las víctimas y anuncia que la nueva licitación de las pulseras tendrá un "módulo de gestión de quejas"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha comenzado su comparecencia en el Senado destinada a dar explicaciones por los fallos detectados en las pulseras de control telemático de maltratadores, destapados por la fiscalía, reiterando sus "disculpas" a las víctimas por "el ruido generado en torno a su seguridad, que solo añade más inquietud y miedo a una situación que ya es suficientemente dura a diario". Pero no ha asumido errores, porque según su relato, su ministerio "nunca ha mirado para otro lado ni ha desatendido las incidencias detectadas".

Redondo ha repetido, por tanto, el guion que siguió la delegada del Gobierno contra la violencia machista, Carmen Martínez Perza, quien también pidió "disculpas" en la primera comparecencia detallada de un alto cargo de Igualdad en respuesta a la polémica generada en torno a los errores y problemas que han sufrido las pulseras en el último año y medio, desde que se hizo la transición de Telefónica a Vodafone como empresa adjudicataria.

La ministra, como ya hizo la delegada, ha reconocido que el sistema tiene "incidencias", pero ha atribuido las mismas a un fallo en la migración de los datos de geolocalizaciones de los agresores entre las empresas responsables del sistema y a que no existe una "tecnología infalible". No obstante, según su versión, los errores no han provocado "excarcelaciones" ni problemas de seguridad en las víctimas, porque "el servicio nunca se ha interrumpido y la protección ha estado en todo momento garantizada".

El protocolo "resuelve"

"Ningún sistema tecnológico puede considerarse infalible, pero lo relevante es que el protocolo inmediato resuelve cualquier dificultad de manera rápida y efectiva", ha sostenido. Asimismo, ha explicado que la nueva licitación del sistema, prevista para la próxima primavera, incorporará varias mejoras, entre ellas "un módulo específico de gestión de quejas".

Este avance responde a las dudas que se han generado en torno al sistema pionero de seguimiento telemático de maltratadores después de que la fiscalía, en su memoria anual, revelase que se ha producido "una gran cantidad" de absoluciones y sobreseimientos provisionales en juicios por quebrantamiento de condena, dado que la falta de datos sobre geolocalización de agresores durante unos meses impidió a los juzgados poder verificar sus movimientos. Esta denuncia provocó tal revuelo que el ministerio fiscal emitió una nota aclaratoria en la que sostiene que la "mayoría" de los casos se reabrieron y juzgaron una vez se recuperaron los datos.

La nota no sirvió, no obstante, para detener la polémica, dado que a raíz de la voz de alarma de la fiscalía, han salido a la luz diversas advertencias, puestas en conocimiento del Ministerio de Igualdad, que demuestran que los fallos de las pulseras se han incrementado desde que Vodafone es la empresa adjudicataria y Redondo es la cabeza visible Igualdad. Jueces, trabajadores del sistema, expertos y víctimas han alertado en diversos foros, en los últimos meses, sobre los errores del sistema.