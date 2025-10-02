Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polémica abierta

La asociación "7291: Verdad y Justicia" acusa a 'La revuelta' de invisibilizar su reivindicación sobre las residencias

Cinco representantes acudieron como público con la esperanza de dar voz a las víctimas, pero denuncian que el programa no emitió ni su intervención

David Broncano en 'La revuelta'

David Broncano en 'La revuelta' / RTVE

Carlos Merenciano

Madrid

La asociación “7291: Verdad y Justicia”, que agrupa a familiares y víctimas de la gestión de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante la pandemia, ha expresado públicamente su malestar tras su participación como público en el programa 'La revuelta', conducido por David Broncano en La 1 de RTVE.

En un comunicado difundido en redes sociales, el colectivo explica que cinco de sus integrantes asistieron al programa avisadas de que no subirían al escenario, pero confiadas en que podrían aprovechar la dinámica del formato —basado en la interacción con el público— para visibilizar su causa. Según denuncian, durante el previo se les dio micrófono y el presentador llegó a mencionar el número que da nombre a la asociación, pero ninguna de esas imágenes fue emitida finalmente en televisión.

“Las expectativas eran grandes, pero debe ser que no consideraron que tuviera cabida en su programa”, lamentan. La asociación añade que la energía con la que acudieron se transformó en decepción: “Toda esa energía que llevábamos se convirtió en decepción. Solo nos trajimos una ovación que nos dio un público empático”. También aseguran que dejaron camisetas y gorros sobre el escenario que no fueron recogidos durante toda la grabación.

Pese a la frustración, desde “7291: Verdad y Justicia” recalcan que su labor continúa y recuerdan que este 1 de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad, seguirán adelante con nuevos proyectos para mantener viva su reivindicación.

