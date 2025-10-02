Síguenos en redes sociales:

Las imágenes de las manifestaciones de estudiantes en España "contra el genocidio" de Israel en Gaza

Las imágenes de las manifestaciones de estudiantes en España "contra el genocidio" de Israel en Gaza.

Varias personas durante una manifestación del sindicato de Estudiantes en apoyo al pueblo palestino en Barcelona.

Lorena Sopêna / Europa Press

Las imágenes de las manifestaciones de estudiantes en España "contra el genocidio" de Israel en Gaza.

Varios cientos de personas, convocadas por el Sindicato de Estudiantes, han marchado este jueves por el centro de Oviedo y de Gijón.

Paco Paredes / EFE

Las imágenes de las manifestaciones de estudiantes en España "contra el genocidio" de Israel en Gaza.

Un estudiante durante una manifestación del sindicato de estudiantes en apoyo al pueblo palestino en Madrid.

Diego Radamés - Europa Press / Europa Press

Las imágenes de las manifestaciones de estudiantes en España "contra el genocidio" de Israel en Gaza.

Cientos de estudiantes se manifiestan este jueves por las calles del centro de Sevilla.

Julio Muñoz / EFE

Las imágenes de las manifestaciones de estudiantes en España "contra el genocidio" de Israel en Gaza.

Varias personas durante una manifestación del sindicato de Estudiantes en apoyo al pueblo palestino en Barcelona.

Lorena Sopêna / Europa Press

Las imágenes de las manifestaciones de estudiantes en España "contra el genocidio" de Israel en Gaza.

Decenas de personas durante una manifestación del sindicato de Estudiantes en apoyo al pueblo palestino en Barcelona.

Lorena Sopêna - Europa Press / Europa Press

Las imágenes de las manifestaciones de estudiantes en España "contra el genocidio" de Israel en Gaza.

Varias personas durante una manifestación del sindicato de Estudiantes en apoyo al pueblo palestino, a 2 de octubre de 2025, en Barcelona.

Lorena Sopêna / Europa Press

Las imágenes de las manifestaciones de estudiantes en España "contra el genocidio" de Israel en Gaza.

Una persona durante una manifestación del sindicato de Estudiantes en apoyo al pueblo palestino, a 2 de octubre de 2025, en Barcelona.

Lorena Sopêna / Europa Press

Las imágenes de las manifestaciones de estudiantes en España "contra el genocidio" de Israel en Gaza.

Un chico pega pegatinas de la bandera palestina en un escaparate durante una manifestación del sindicato de Estudiantes en apoyo al pueblo palestino en Barcelona.

Lorena Sopêna / Europa Press

Las imágenes de las manifestaciones de estudiantes en España "contra el genocidio" de Israel en Gaza.

Un chico pega pegatinas de la bandera palestina en un escaparate durante una manifestación del sindicato de Estudiantes en apoyo al pueblo palestino en Barcelona.

Lorena Sopêna / Europa Press

Las imágenes de las manifestaciones de estudiantes en España "contra el genocidio" de Israel en Gaza.

Las imágenes de las manifestaciones de estudiantes en España "contra el genocidio" de Israel en Gaza.

