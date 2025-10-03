Una app para ir como invitado a bodas de gente que ni conoces: sí, está pasando

En un mundo cada vez más conectado y mercantilizado, la frontera entre lo íntimo y lo social se diluye. Las bodas, tradicionalmente momentos privados y exclusivos, hoy pueden abrirse al público gracias a plataformas que permiten comprar un asiento para asistir como invitado. En mitad de esta innovación encontramos Invitin, una startup francesa que propone reinventar cómo se celebran los matrimonios.

Invitin: bodas "abiertas" para quien quiera asistir

Invitin se presenta como una plataforma donde las parejas organizadoras pueden "vender" plazas a sus bodas. No se trata de entradas genéricas de conciertos, sino de invitaciones pagadas que transforman el evento en una experiencia compartida: quienes se inscriben como "guests" descubren ceremonias únicas, pagan por su plaza y participan del festejo.

Según su sitio web, Invitin quiere convertir las bodas en "experiencias inmersivas", donde elegancia y sociabilidad se combinan. Como invitado, uno puede crear un perfil, explorar ceremonias disponibles y reservar su asiento.

De momento, los principales usuarios son hombres que buscan ligar en los eventos con las amigas solteras de las novias.

La web de la app que vende entradas para bodas / INFORMACIÓN

Ventajas y riesgos detrás del modelo

Ventajas percibidas:

Financiación del evento : Las parejas pueden cubrir parte de los costos de la boda con los ingresos de esos "invitados compradores".

: Las parejas pueden cubrir parte de los costos de la boda con los ingresos de esos "invitados compradores". Experiencias compartidas : Para quienes buscan asistir a ceremonias distintas, culturales o exóticas, se abre una ventana de oportunidad.

: Para quienes buscan asistir a ceremonias distintas, culturales o exóticas, se abre una ventana de oportunidad. Visibilidad para organizadores y proveedores: Espacios, planificadores, catering y demás actores del sector nupcial pueden exponerse a nuevos públicos.

Riesgos y dilemas éticos:

Pérdida de privacidad : Un evento íntimo hecho público puede vulnerar espacios personales de los novios y sus familias.

: Un evento íntimo hecho público puede vulnerar espacios personales de los novios y sus familias. Seguridad : Abrir la lista de invitados al público exige mecanismos robustos para verificar identidad, evitar fraudes o riesgos.

: Abrir la lista de invitados al público exige mecanismos robustos para verificar identidad, evitar fraudes o riesgos. Comodificación de lo sentimental : Convertir el símbolo del matrimonio en un producto puede banalizar el valor afectivo del evento.

: Convertir el símbolo del matrimonio en un producto puede banalizar el valor afectivo del evento. Desigualdad social : Quienes tienen recursos podrán "asistir a bodas espectaculares", mientras otros quedan excluidos.

: Quienes tienen recursos podrán "asistir a bodas espectaculares", mientras otros quedan excluidos. Comportamientos inadecuados: que se lo aguantes al cuñado de turno, vale, pero ver cómo un extraño te revienta la fiesta por beber de más y dar la nota...

¿Una tendencia global o un experimento local?

Por ahora, Invitin opera principalmente en Francia y no tiene aún una presencia masiva. Pero el hecho de que el concepto haya llegado a medios tecnológicos sugiere que este modelo podría replicarse o adaptarse en otros países como España.

Para que la idea prospere, deberá afrontar varios desafíos: confianza del usuario, regulación, gestión de riesgos y aceptación cultural. En muchos lugares, la boda sigue siendo un evento sagrado, familiar y privado. Transformarla en un espectáculo público no está exento de resistencia o rechazo.