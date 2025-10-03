Jóvenes que abortaron: "Siempre lo tuve claro, no me arrepiento"

"Sabía que quería interrumpir el embarazo desde el principio". Claudia tenía 15 años cuando se enteró de que estaba embarazada, en ese momento, un sentimiento de "angustia" se apoderó de ella. "No había ni terminado la ESO, no sabía nada de la vida, ¿cómo iba a tener un hijo?", eran algunas de las reflexiones que invadían su mente. Según el informe del Ministerio de Sanidad en 2024 se realizaron 106.172 intervenciones interrupciones voluntarias del embarazo, casi un 3% más que en 2023. Comunicar la noticia a familiares es uno de los primeros retos que enfrentan estas jóvenes. Existen centros de apoyo que brindan ayuda y consejos para afrontar esa situación.

Marina acababa de cumplir los 18 años cuando se quedó embarazada, la primera persona a la que acudió fue a su mejor amiga. "Ella me dijo que no sabía cómo había que actuar y me llevó a un hospital". Allí le dieron la información precisa y la enviaron al Centro de Orientación Familiar (COF) para que evaluasen su situación. "Estaba de apenas seis semanas y fue un aborto farmacológico, sin pasar por quirófano", explica. Hasta las 9 semanas de gestación se pueden emplear ambos métodos para abortar. En su caso, Marina lo hizo con medicación. La primera toma de pastilla se realiza en el COF, esta produce el paro embrionario, al cabo de 24 o 48 horas se toman otras para la expulsión del contenido uterino. Después de ese proceso hay que hacer una revisión para asegurarse de que todo esté correcto. Es común que se produzca un sangrado que puede durar 15 días. "Me dio mucha impresión, me ofrecieron ayuda psicológica, a día de hoy creo que debería haberla aceptado", admite Marina.

Las dos aseguran haberse sentido juzgadas por parte de la sociedad. "Incluso por mi propia familia", recuerda Claudia. Por su parte, Marina tacha de "innecesarias" las preguntas que le hicieron en el hospital: "¿Sabes quién es el padre? ¿Cuánto tiempo llevas con él? ¿Estás segura de tu decisión?". Claudia superaba las 9 semanas de embarazo, por lo que tuvo que someterse a un aborto quirúrgico. "Tanto física como psicológicamente supone un cambio muy grande que me obligó a adquirir cierta madurez", reflexiona la joven.

El hecho de que no se hable del aborto no lo hace desaparecer Claudia — Interrumpió su embarazo por método quirúrgico

Tras los recientes acontecimientos en el Ayuntamiento de Madrid, donde Vox ha propuesto que se obligue a informar del supuesto 'síndrome del posaborto' a las mujeres en centros de salud y espacios de igualdad, ha aumentado el debate sobre este tema. Marina cree que esta medida sirve para meter miedo y hacer que la mujer se sienta culpable. Asume que tomar la decisión de abortar es "complicada" y que en esos momentos lo que la persona necesita es sentirse acompañada y respetada. "Eso no quita que, como cualquier experiencia complicada, puedan aparecer secuelas emocionales o momentos de bajón, pero justo por eso debería haber apoyo psicológico real y accesible, no para asustar ni condicionar la decisión, sino para que cada una sepa, que si lo necesita, tiene un espacio seguro donde hablar", reflexiona. Considera que la diferencia está en cómo se transmite: "Debería ser desde la empatía y el respeto".

Claudia y Marina- no son sus nombres reales porque prefieren mantenerse en el anonimato- se ratifican en la decisión que tomaron en el pasado. "Nunca me he arrepentido, siempre lo tuve claro", concreta Marina. A día de hoy está estudiando una carrera "por mi situación, no podría hacerlo con un hijo", especifica. Claudia cree que se debería hablar más del tema: "El hecho de que se oculte no lo hace desaparecer". Las dos, ponen el foco en la educación sexual, ven necesario que se siga informando y que existan espacios como Quérote + o la web informativa Quieroabortar.org, elaborada por profesionales sanitarios expertos en el aborto