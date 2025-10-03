El lado oscuro de Gandhi: racista, misógino, "amigo" de Hitler... y ¿pederasta?

Ayer, 2 de octubre, aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, se conmemoró el Día Internacional de la No Violencia en homenaje al líder del movimiento de la Independencia de la India frente al Imperio británico.

Recordado mundialmente como el símbolo de la paz y la resistencia no violenta, su figura ha sido elevada a la categoría de mito e inspiración para líderes como Martin Luther King o Nelson Mandela.

Sin embargo, detrás del aura de "santo laico" también existen aspectos polémicos y contradicciones que invitan a mirar su legado con una mirada más crítica.

Racismo en Sudáfrica

Antes de convertirse en líder de masas en la India, Gandhi pasó más de 20 años en Sudáfrica como abogado defensor de la comunidad india. Allí denunció con fuerza las injusticias que sufrían los inmigrantes, pero no extendió esa defensa a la población africana negra.

En escritos de finales del siglo XIX se refirió a ellos con términos despectivos y defendió la separación en trenes y prisiones. Su lucha buscaba mejorar la posición de los indios, pero no cuestionaba el sistema racial en su conjunto.

Misoginia y prácticas controvertidas

Aunque alentaba a las mujeres a participar en la vida pública, Gandhi mantuvo posturas conservadoras y contradictorias sobre género y sexualidad.

Defendía la castidad como ideal y practicaba los llamados brahmacharya tests: dormir junto a mujeres jóvenes, a veces desnudas, para "probar" su autocontrol sexual. Estas prácticas han sido duramente criticadas y generan un debate ético en torno a su figura. Algunas de esas mujeres eran adolescentes. Por ejemplo, hay registros de que compartió cama con su sobrina nieta Manu Gandhi, que tenía alrededor de 17 años en ese momento. También se ha mencionado a Abha Gandhi, otra de sus acompañantes jóvenes, que era igualmente menor de 20.

Ambivalencia frente al sistema de castas

Gandhi rechazaba la "intocabilidad", pero no la estructura de castas en sí misma. Proponía reformas graduales y un trato "digno" hacia los dalits (casta más baja), lo que lo llevó a enfrentamientos con B. R. Ambedkar, líder dalit que exigía la abolición completa del sistema.

Para muchos críticos, Gandhi buscaba un equilibrio que mantenía jerarquías sociales en lugar de erradicarlas.

Gandhi y los dictadores: Mussolini y Hitler

Las relaciones de Gandhi con dictadores también son un capítulo polémico de su vida.

Mussolini : en 1931, Gandhi visitó Roma y fue recibido por Benito Mussolini. Quedó impresionado por algunos programas sociales del fascismo, especialmente los dirigidos a la juventud, y describió al dictador como "un hombre sincero".

: en 1931, Gandhi visitó Roma y fue recibido por Benito Mussolini. Quedó impresionado por algunos programas sociales del fascismo, especialmente los dirigidos a la juventud, y describió al dictador como "un hombre sincero". Hitler: entre 1939 y 1940, Gandhi escribió dos cartas al Führer, a quien llamó "amigo". Le pedía detener la guerra y apelaba a su "humanidad". Aunque coherente con su compromiso pacifista, el tono cordial ha sido visto como ingenuo e incluso complaciente en plena era del nazismo.

Entre mito y realidad

Las contradicciones de Gandhi no borran sus contribuciones históricas: fue clave en la lucha por la independencia india y en la difusión mundial de la resistencia pacífica. Pero sí obligan a revisar críticamente una figura a menudo presentada de manera idealizada.

Como recuerda el historiador Jad Adams, "Gandhi fue un hombre con una grandeza innegable, pero también con prejuicios, errores y límites muy humanos".

En tiempos donde los héroes suelen representarse como figuras perfectas, examinar estas sombras no busca desacreditar, sino comprender mejor la complejidad de quienes marcaron la historia.