Marineros en tierra

Existen cruceros de una semana, de quince días o de tres meses. Pero recientemente disfrutamos de… ¡un crucero de cuatro horas y con el barco atracado! El MSC Musica fue el escenario elegido para otorgar los I Premios al Turismo, organizados por Prensa Ibérica e INFORMACIÓN y presentados por la siempre guapa y profesional Victoria Maldi. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, llegó acompañado de las concejalas de Turismo y Comercio, Ana Poquet y Lidia López, que apoyaron con su presencia esta iniciativa.

Entrar a un barco de este tipo no es tarea fácil. La encuesta previa es similar a la que deben tener para acceder a la NASA, pero todo estuvo perfectamente coordinado por Mari Luz Gil y Graziella Lanzini, que tenían la documentación (que algunos no llevábamos) organizada. Allí nos juntamos unos cuantos conocidos. Al lado de la puerta, no se fuera a escapar el barco, los concejales de Benidorm Juan Díaz (¡ay, que te tengo que querer!) y Ana Pellicer; los representantes de Terra Natura Luis Perea (padre e hijo, con trajes impecables), Javier Zapata (un actor de cine) y Begoña López. Las Aepas, siempre unidas y divertidas: Maribel Martínez, María Jesús Rubio, Pepi Pérez y Mayte Rubio.

Agustina Nogueroles, Asunción Ujeda, Mayte Rubio, María Ángeles Rochel, Maribel Martínez, la presidenta de la APPA, María Jesús Rubio y Mónica Hueso. / INFORMACIÓN

El único que, suponemos, podría llevar el timón del barco en caso de problemas, el comandante naval, Rafael Torrecillas, estaba de charla con el subdelegado de Defensa, Juan Navarro; Benito Torrecillas (Residencia Jorge Juan), el doctor Alberto Albert y Pedro J. Sánchez (Banco de España).

Juan de Dios Navarro, José Mancebo, Gloria Navarro, Jesús Fernández (que hasta las penas las cuenta con gracia), Montse Sánchez, Pepe Antón, Rocío Díaz, Manuel Ferri (hecho un pinchito a sus casi 80 años y con mil proyectos en la cabeza), Mónica Hueso, Asunción Ujeda, y casi doscientas personas más estuvieron presentes en este evento que hizo hincapié en la necesidad de un turismo sostenible y de calidad, para no romper «la gallina de los huevos de oro», como explicó el alcalde.

Entre los invitados, defensores y detractores de los cruceros. Estaban los de «a mí me da claustrofobia, esto es nada más que para comer y jugar al bingo…» Y luego los que apoyamos esta manera de viajar en la que deshaces la maleta el primer día, visitas un montón de ciudades y siempre encuentras algo interesante para hacer durante la travesía. ¡Para gustos, colores!

Disfrutando del día Ramón Alonso, Gloria Navarro, Rocío Díaz y Pepe Antón. / INFORMACIÓN

Por si te desvelas

Conocemos personas que atesoran documentos, fotos, libros, recuerdos, antigüedades o muebles que meten en un trastero hasta que sus herederos deciden deshacerse de ellos de cualquier manera. Y luego están algunos generosos como Julio de España, expresidente de las Cortes Valencianas y la Diputación de Alicante, que decidió hace tres años crear Despalic, una asociación que nació con la voluntad de cuidar y recuperar la historia de Alicante. En su sede en el barrio de San Blas, la asociación presume de toda la base documental generada a lo largo de la vida pública y privada del expolítico, que ha catalogado él mismo.

En la sede se realizan exposiciones, conferencias o presentaciones de libros, como sucedió esta semana, en la que Pedro Picatoste, exprofesor de Historia Medieval y propietario de la agencia de comunicación Gente, acudió a hablar sobre su libro Los desvelados. La verdad es que menos del libro se habló de todo, con gran participación del público asistente entre los que se encontraban el escultor Vicente Ferrero, Alberto Martínez Díaz, Alfonso Martínez Yuste, Teresa Esteve, Juan Argüello, el traumatólogo Ricardo Hueso (asegura que escogió esa especialidad para no tener que gastar en marketing), Aurora Blanco, Eloy Santana, el actor Manu Tobago o el histórico director de cine Luis Colombo. Y para no «desvelar» nada de la trama, ¡mejor que lean el libro una noche de insomnio!

Manu Tobago, Luis Colombo, Julio de España, Alberto Martínez y Pedro Picatoste, autor de "Los desvelados". / INFORMACIÓN

Unidos somos más fuertes

Algunos presumen de apellidos vascos, catalanes, andaluces, gallegos… Y no sé si eran todos alicantinos, pero en la celebración del 30 aniversario de la Asociación de la Empresa Familiar, hubo muchos apellidos de familias que llevan varias generaciones trabajando en la provincia y que han perdurado en el tiempo. Allí estaban los Arias, los Bernabéu, los Antón, los Peláez, los Iñesta, los Torregrosa, los Villena, los Alberola de Alcoy…

Entre las intervenciones, escuchamos a Antonio Puerto alcalde de IU de Aspe, decir que «la medicina social es crear empleo». Y que se lleva fenomenal con la Diputación (PP) y que lo que hay que hacer es ampliar la familia empresarial con las tres administraciones. Unas declaraciones muy aplaudidas y que demuestran que en política todo es posible cuando hay voluntad, diálogo y ganas de llegar a acuerdos.

Mayte Antón reclamó en su discurso la unión de todas las iniciativas empresariales. / Pilar Cortés

La presidenta de AEFA, Mayte Antón (vestido de flecos muy original y taconazos), empezó su discurso muy ella, muy tranquila y sosegada hablando de Aspe, del teatro Wagner que acogió el evento, de la responsabilidad social, personal, de servicio público, y cambiando de registro se metió en harina hablando de la unión como responsabilidad compartida y de la necesidad de apoyo y colaboración para aunar todas las iniciativas. Más que dar caña a los políticos, que también, pareció que daba un tirón de orejas a los líderes de diversas organizaciones empresariales que están dándose codazos últimamente. ¡Valiente, Mayte!