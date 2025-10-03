Segunda jornada de protestas de estudiantes en Barcelona en rechazo al asalto a la Flotilla y en apoyo a Gaza

Segunda jornada de movilizaciones estudiantiles en Barcelona, este viernes convocada por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Tras la protesta de ayer protagonizada por el alumnado de los institutos por la misma causa -mostrar su rechazo el asalto a la Flotilla y su apoyo a sus tripulantes detenidos y, sobre todo, pedir el fin de la masacre-, las calles de la capital catalana se han vuelto a llenar este mediodía de jóvenes con un mensaje claro. Tras dos años siguiendo la matanza de niños en la Franja de Gaza casi en directo desde sus móviles, los estudiantes catalanes dicen basta: "que pare la barbarie". Resumía bien su sentimiento la pancarta casera de una joven manifestante: "que el sufrimiento ajeno no me sea indiferente", en una jornada también en la que también había convocada una huelga de profesorado de escuelas e institutos, aunque el seguimiento de esta ha sido muy minoritario (estaba convocada únicamente por la CGT).

La manifestación de universitarios de este viernes se ha convocado en el mismo lugar que la de ayer -plaza Universitat-, y sus organizadores, como sucedió ayer, llaman también a participar en la movilización unitaria de este sábado a las 12 del mediodía en Jardinets de Gràcia, a la que se han sumado infinidad de entidades, entre ellas la Affac (federación que representa a más de 2.400 afas y 598.360 familias catalanas).

Facultades bloqueadas

A primera hora de la mañana, más de un centenar de estudiantes de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) bloquearon con contenedores los principales accesos por carretera al campus de Bellaterra, así como la entrada de los Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) en la plaza Cívica para paralizar la actividad con piquetes. Durante la acción se vivieron momentos tensos con algunos docentes y estudiantes que querían entrar al campus. Los piquetes de la UAB, que sí dejaron pasar a investigadores y personal no docente, se desmantelaron al cabo de tres horas, cuando la actividad en el campus era mínima, para dirigirse a Barcelona a la manifestación convocada a mediodía.

En el campus de la Universitat de Barcelona (UB) los alumnos han cerrado también accesos a primera hora de la mañana para evitar que se pueda entrar a las aulas, con el fin de lograr que el paro sea completo. También ha habido encierros de alumnos desde primera hora en diferentes facultades de la capital catalana antes de acudir a la manifestación estudiantil de la plaza Universitat.

Seguimiento desigual

Según el Sindicat d'Estudiants de los Països Catalans (SEPC), entre un 90% y un 100% de los alumnos han secundado la protesta, que culminará con una manifestación este mediodía. La jornada de huelga convocada por el SEPC ha tenido un amplio seguimiento en los principales campus universitarios de Cataluña.

El sindicato estudiantil reclama "parar la normalidad en las aulas ante un genocidio" y exige a las universidades catalanas que rompan toda relación con instituciones israelíes

El seguimiento de la huelga ha sido especialmente visible en Barcelona en el edificio histórico de la UB, en la plaza Universitat, que ha estado cerrado desde primera hora de la mañana. Los piquetes han bloqueado este centro, donde se imparten grados como Matemáticas e Informática. También ha quedado paralizada la actividad en el campus del Raval, donde se cursan estudios de Geografía e Historia y, según el SEPC, la Facultad de Física de la UB en la Diagonal. Sin embargo, fuentes oficiales de la UB han matizado que solo se ha alterado la actividad en el edificio histórico y en el campus Raval, y que en el resto de facultades las clases se desarrollan con normalidad.

Acampada en la UPC

Una de las acciones más destacadas del día se ha vivido en la Escola Tècnica Superior d'Ingenyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), de la Universitat Politècnica de Catalunya, donde una cincuentena de estudiantes pasaron la noche y bloquearon los accesos utilizando mobiliario de la facultad. Según el SEPC, esta es la primera vez en casi diez años que se consigue cerrar este centro.

La portavoz de la acción, Lia Casadevall, afirmó que "hay que parar la normalidad en las aulas ante un genocidio" y exigió a las universidades catalanas que rompan toda relación con instituciones israelíes.