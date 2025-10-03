De únicas a clones: la crítica a los rostros estandarizados (y a veces grotescos) por las intervenciones

Andrea Galeano, una doctora colombiana especializada en rejuvenecimiento facial y corporal, abrió un debate en las redes sociales que rápidamente se volvió viral. A través de una publicación en Instagram, compartió seis imágenes generadas con inteligencia artificial que muestran la evolución de un mismo rostro femenino: desde su versión más natural hasta otra completamente transformada por procedimientos estéticos.

"Estos seis rostros creados con inteligencia artificial representan una misma mujer, desde su versión más natural hasta la más intervenida. No es un juicio, es una invitación a reflexionar", escribió la especialista en estética, acompañando la imagen que ya acumula una gran cantidad de comentarios y reacciones.

La pregunta que lanzó al aire Galeano fue clara: ¿Hasta qué punto estamos realzando la belleza… y en qué momento empezamos a borrar lo que nos hace únicas?

El debate en los comentarios

La publicación encendió la discusión. Algunos usuarios coincidieron en que las versiones más naturales son las más auténticas:

"Hasta la 3 y ni un paso más", señaló una usuaria, comentario que recibió más de 1.800 "me gusta".

"La versión 2 es como ella misma a los 21, rejuvenecida pero sin perder su esencia", escribió otra seguidora.

"En la 4 ya se parece a muchas otras que han pasado por los mismos tratamientos", opinó un usuario.

Otros, en cambio, defendieron la opción de recurrir a la estética para mejorar la apariencia, aunque con mesura:

"La medicina estética no debería perseguir la perfección, sino el equilibrio", comentó alguien más.

"La verdadera estética no debería borrar la identidad, sino protegerla", recordó la doctora Galeano en su propio post.

Más allá de la estética

La publicación no solo generó debate sobre la belleza y los estándares impuestos en redes sociales, sino también sobre fenómenos como la "dismorfia corporal, el exceso de procedimientos estéticos y la influencia de referentes como las Kardashian, mencionadas en varios de los comentarios.

El consenso, sin embargo, parece claro: la mayoría de usuarios coincidió en que los primeros tres rostros son los más equilibrados, mientras que los últimos comienzan a reflejar una pérdida de naturalidad y singularidad.

La reflexión que deja esta publicación va más allá de la estética: en un mundo donde los filtros y las intervenciones se han normalizado, la pregunta sigue abierta:

¿Dónde termina el realce de la belleza y dónde empieza el borrado de la identidad? ¿Cuál es para ti el más bello de esos seis rostros?