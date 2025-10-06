INFORMACIÓN lanza Pangramax, un nuevo juego exclusivo para sus lectores

INFORMACIÓN estrena hoy Pangramax, un nuevo juego exclusivo que invita a los usuarios a poner a prueba su ingenio descubriendo palabras ocultas dentro de una cita célebre de un personaje histórico, utilizando un conjunto limitado de letras para resolver el desafío.

El lanzamiento de Pangramax refuerza la apuesta del periódico por ofrecer experiencias digitales más interactivas, con el doble objetivo de entretener y fortalecer la relación con la audiencia.

El Pangramax de hoy / INFORMACIÓN

El juego está disponible en la sección de entretenimiento, accesible en https://juegos.informacion.es/, (también desde la barra inferior de la pantalla) donde los usuarios podrán descubrir cada día nuevas citas, retos y combinaciones de letras con las que poner a prueba su vocabulario y agilidad mental.

Con Pangramax, INFORMACIÓN sigue ampliando su universo de juegos digitales propios, apostando por contenidos que combinan diversión, conocimiento y participación.