'Surfer subway', el reto de Tiktok que ha matado a una veintena de jóvenes en el metro de Nueva York desde 2023

Los cadáveres de dos niñas, de 12 y 13 años, han sido hallados en el interior de las instalaciones del metro de Nueva York. Una patrulla de policías encontró dos cuerpos inertes en Marcy Avenue, en Brooklyn, tras una llamada de alerta. Según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), en lo que llevamos de año ya han llevado a cabo 52 intervenciones por este motivo: un peligroso reto viral que es tendencia en Tiktok.

Se trata del 'subway surfer'. que se traduciría como 'surferos del metro'. Consiste, como su propio nombre indica, en subir al techo de uno de los vagones del tren subterráneo y mantenerse allí de pie hasta la siguiente parada. Una peligrosa práctica que ya se ha cobrado más víctimas mortales en Estados Unidos. Caídas desde el convoy, atropellos o electrocución por el voltaje de las líneas son las causas principales.

Esta peligrosa práctica empezó en 2023. Desde entonces, según la cadena norteamericana NBC, se han registrado más de una veintena de fallecimientos en las estaciones de metro de EEUU: seis en 2023, doce en 2024 y cinco en lo que llevamos de año, sumando a estas dos últimas víctimas.

Detenido de 9 años

La preocupación va en aumento. No son solamente los 23 fallecimientos: fuentes policiales neoyorquinas anunciaron, tras el deceso de las dos niñas este pasado fin de semana, que el número de intervenciones y arrestos relacionados con este reto se habían disparado: en 2023 se detuvo a 135 personas por surfear en los vagones del metro. En 2024 subió a 229. En 2025 van 52 solamente en Nueva York.

Otro de los datos que preocupa a las autoridades estadounidenses es la corta edad de los practicantes de este reto mortal: las niñas fallecidas el pasado sábado tenían 12 y 13 años, pero el detenido más joven por haberse subido al techo del metro desde que se extendió este reto viral tenía tan solo 9 años en el momento del arresto.

"Es desgarrador que dos jóvenes hayan fallecido porque, de alguna manera, pensaron que viajar fuera de un vagón del metro era un juego aceptable. Padres, profesores y amigos deben ser claros con sus seres queridos: subirse a un vagón del metro no es 'surfear', es suicidio", explicó tras el incidente el presidente de Transporte Público de la Ciudad de Nueva York, Demetrius Crichlow, en rueda de prensa.

Dos casos en España

¿Y en España? Aún no ha llegado a cuajar como tendencia. Solamente se han documentado un par de casos similares. El primero tuvo lugar en octubre de 2023, año en el que nació el reto. Sucedió en la estación de metro de Bilbao (Madrid). Dos jóvenes se subieron al techo de uno de los convoys y fueron grabados, sin que hubiese que lamentar daños.

El segundo ha sido más reciente, el pasado mes de abril: un francés que se encontraba de Erasmus en España y se grabó viajando en la parte exterior de la línea 5 del metro de Madrid. En su caso no surfó al techo del tren; se enganchó al último vagón, subió la ocurrencia a Tiktok y se hizo viral, alcanzando cientos de miles de visualizaciones.

Los fallecimientos que se han producido en las líneas españolas de metro en los últimos tiempos poco tienen que ver con retos virales de Tiktok, pero sí con imprudencias, como bajar a las vías a orinar o caerse en estado de embriaguez.