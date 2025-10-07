Zelmanov, matemático ruso: "La IA no se puede detener; es un progreso, aunque con peligros"

Yefim Isaakovich Zelmanov (Jabárovsk, Rusia, 1955) es un matemático ruso, residente en Estados Unidos, aunque pasa largas temporadas trabajando en China, que en 1994 ganó la Medalla Fields, que se considera el premio Nobel de las matemáticas. Mantiene un fuerte vínculo con Asturias, por su estrecha relación con los catedráticos de la Universidad de Oviedo Consuelo Martínez y Santos González. Zelmanov, catedrático de la Universidad de San Diego, estuvo la semana pasada en Madrid, en el Congreso de Ciberseguridad en el que colaboró la Universidad de Oviedo, junto con la Alfonso X El Sabio, y concedió una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA.

Dijo hace diez años que en el siglo XX uno de los problemas más importantes en su disciplina era la clasificación de los grupos simples finitos, ¿qué diría que es lo más importante ahora?

Ese fue el problema más importante del álgebra. Todavía hay problemas matemáticos clásicos sin resolver, como la conjetura de Riemann, que ha sido extremadamente importante en el siglo XX y lo sigue siendo ahora, y quizá lo siga siendo dentro de 100 años. Esta es una respuesta obvia. Pero a esta respuesta obvia quiero añadir algunos problemas que no se han tenido en cuenta en el siglo XX porque no fueron formulados por las matemáticas, sino por la vida. En primer lugar, está el problema del algoritmo del aprendizaje profundo. Se trata de un algoritmo matemático que tiene aplicaciones enormes y asombrosas en todas partes, pero no puedo decir que haya sido completamente comprendido por los matemáticos. Y añadiría otros problemas relacionados con el big data, como la solución de enormes sistemas de ecuaciones. ¿No era interesante en el siglo XX? Sí, lo era, pero no había medios para abordarlos, así que ni siquiera se planteaba. Ahora hay ordenadores lo suficientemente potentes como para que se tengan en cuenta estos problemas. Repito, hay dos tipos de problemas. Problemas matemáticos internos, como la conjetura de Riemann o la clasificación de grupos simples finitos, y problemas que han sido formulados por la vida, por el mundo, como estos. Y estos problemas seguirán sin duda en el centro de las aplicaciones matemáticas hasta finales de siglo.

¿En qué está trabajando concretamente y dónde?

En la actualidad, soy profesor emérito de la Universidad de California y director de un instituto matemático en la Universidad del Sur de Ciencia y Tecnología de Shenzhen en China. Trabajo en algunos problemas concretos de álgebra relacionados con la física matemática.

¿Cómo ha impactado la ciberseguridad en nuestras vidas?

El mundo se ha vuelto digital y la forma en que la gente se comunica con el mundo digital es mediante el lenguaje de las matemáticas. Todo empezó en los años 70, cuando los matemáticos encontraron una forma de proteger los secretos de las personas que no existía antes. Antes, si querías proteger un secreto, cogías un libro muy grueso, una página, y lo utilizabas para codificar tu carta. Era muy difícil de hacer y muy difícil de descodificar. Ahora, cada vez que inicias sesión en tu cuenta de correo electrónico o sacas dinero del cajero automático intercambias mensajes secretos con tu proveedor de Internet o tu banco, miles de millones de personas lo hacen. Los métodos antiguos simplemente no funcionaban. Y los matemáticos idearon métodos brillantes basados en las ideas de un adolescente francés, Évariste Galois, que murió hace casi 200 años. Y desde entonces, este es el juego continuo de “la espada y el escudo”, porque hay personajes malvados que quieren robar tus datos. Y se vuelven cada vez más inteligentes. Y a menos que tú también te vuelvas cada vez más inteligente, los conseguirán. Así que este es el juego. Los modelos originales se han mejorado y este es un juego sin fin. Estos trabajos no desaparecerán, son trabajos muy seguros durante al menos otros 100 años. Todo esto se basa en las matemáticas.

En el Congreso se ha hablado mucho de cuántica, ¿qué es eso?

La mecánica cuántica aportó una idea brillante sobre cómo hacer que los dispositivos informáticos fueran increíblemente más eficientes. Se trata de hacer que ciertos procesos sean paralelos, ya que ciertas leyes cuánticas son ideales para algoritmos paralelos. Muchas personas trabajan en ello. Al mismo tiempo, aún no se han construido los ordenadores cuánticos que tanto temen las personas. Nadie sabe cuándo se construirán. Quizás dentro de cinco años, quizás dentro de cuarenta. Y nadie sabe cómo serán.

¿La computación cuántica supone un cambio de paradigma en la seguridad en las comunicaciones?

Sí, hay gente trabajando en ello. Existen canales cuánticos muy seguros que actualmente son imposibles de penetrar, casi imposible. Y se está trabajando mucho en la llamada criptografía poscuántica porque se supone, bueno, se teme, que cuando se construya un ordenador cuántico, será tan ineficaz la protección de la ciberseguridad actual que habrá que inventar una protección mejor.

¿Las matemáticas nos podrán salvar de cualquier ciberataque?

Es un juego del “escudo y la espada”. No siempre, ni en todos los casos. A veces tienen éxito, como se puede leer en los periódicos. Y en gran medida tienen éxito debido a errores humanos. Pero los errores humanos siempre estarán ahí. Por eso, cuando se diseña una protección, también hay que diseñarla contra los errores humanos. Es solo que a veces las personas no toman todas las medidas de protección que deberían tomar.

¿Se debería enseñar ciberseguridad en los colegios?

Creo que no. Las matemáticas fundamentales deben enseñarse en las escuelas. La ciberseguridad es demasiado difícil, demasiado especializada. Suena más como una asignatura universitaria. Pero si lees los algoritmos de ciberseguridad diseñados hace 30 años y los algoritmos de ciberseguridad actuales, verás que son diferentes. Es un área en constante evolución. Y los estudiantes no pueden aprenderla de una vez por todas, porque cambiará. Necesitan aprender matemáticas fundamentales, porque todo se basa en los fundamentos. Una vez que realmente comprendan los fundamentos, podrán aprender nuevos trucos.

¿Estamos demasiado expuestos?

Sí. Los gobiernos y los gigantes tecnológicos actuales están realizando grandes esfuerzos para protegerse. También hay grandes esfuerzos en el otro lado. Ambos funcionan con un éxito variable.

¿La inteligencia artificial usada con malos fines es una amenaza para el futuro de la ciencia?

Para el futuro de la humanidad. Pero eso es como todo, ya sabes, cuando se inventaron los aviones. ¿Es una amenaza para la humanidad? Sí, porque bombardean ciudades, hay nuevas amenazas y la inteligencia artificial se puede utilizar con fines militares. Pero eso es un progreso. No se puede detener. Cualquier idea de que hay que detenerlo, rotundamente, no funcionará.

¿Por qué es tan importante unir los avances de la Universidad al día a día empresarial?

Porque trabajan con los mismos objetivos. No tendremos que contar con una tecnología próspera y universidades que formen mano de obra para ello. Y las empresas tecnológicas están a la vanguardia de su avance. Y, sin duda, tienen que hablar entre ellas, porque las universidades obtendrán orientación, se harán una idea de dónde está la vanguardia, qué necesitan. Por otro lado, las personas que trabajan en las empresas participarán en la enseñanza de su futuro. Además, gran parte de estos avances tecnológicos se basan en la ciencia fundamental, que se desarrolla en las universidades. Muchos gigantes tecnológicos cuentan ahora con laboratorios fundamentales. Microsoft y Google invierten mucho en matemáticas fundamentales. Pero pueden permitírselo. Sin embargo, la ciencia fundamental se desarrolla principalmente en las universidades. Por lo tanto, se trata de un proceso mutuamente beneficioso.

Usted nació en Rusia, ¿cómo ve todo lo que está ocurriendo en ese país?

Es una fuente inagotable de vergüenza. Pregunta a los alemanes cómo se sentían en los años 30 y 40. No puedo entrar en el país. Estoy totalmente en desacuerdo con el gobierno actual. Me avergüenza que tanta gente lo apoye. Hace poco leí un libro de un tipo consiguió mucha correspondencia privada de alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y era muy similar. Hay una enorme maquinaria propagandística.

Vive en Estados Unidos, ¿en qué momento científico está ese país?

Bueno, ahora paso la mayor parte del tiempo en China. El momento es complicado, complicado. Después de la Segunda Guerra Mundial, las universidades estadounidenses y la ciencia estadounidense dominaban por completo el mundo y una de las fuentes de ese dominio era que atraían talento de todo el mundo. ¿Por qué atraían? ¿Cómo atraían? Es porque sentían, lo sé de primera mano, que el ambiente en las universidades estadounidenses era tan bueno que todo el mundo o mucha gente gente quería mudarse allí y trabajar. Este sistema es poderoso y tiene fuerza e inercia. Ahora, al gobierno actual ciertamente no le gustan las universidades. Bueno, a las universidades no les gusta el gobierno actual. No se gustan mutuamente. No les gustan los especialistas extranjeros. Quieren detenerlo. Pero no estoy seguro de que lo consigan. Harvard, que tuvo un problema con el presidente actual, sobrevivirá al presidente actual. Así que yo no descartaría las universidades estadounidenses por ahora. Siguen siendo las mejores del mundo. Bueno, hay problemas. El gobierno puede crear problemas.

¿Cómo ve Asturias a la distancia? ¿Contempla algún proyecto en Asturias?

Me encanta. He estado allí, no sé cuántas veces. He colaborado muy estrechamente con Santos González y Consuelo Martínez durante muchos, muchos años. He pasado mucho tiempo en Oviedo, en Gijón. Es un placer incluso pasear por las calles. Y, por supuesto, probar la comida asturiana.

¿Qué valoración hace del Congreso de Ciberseguridad?

Es muy interesante. Ojalá pudiera hablar español, pero lo entiendo. Es muy interesante saber qué hace la gente, en qué está trabajando. Durante la pandemia, muchas conferencias se celebraron en Zoom. No es lo mismo que codearse, tomar un café y discutir problemas. Porque muchas ideas surgen sin intención, simplemente hablando y de repente se menciona esta cuestión. En Zoom no se produce ese efecto. Si sabes lo que quieres discutir, sí, puedes hacerlo. Pero para esas ideas inesperadas, es mejor estar codo con codo.