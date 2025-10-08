Protesta
Multitudinaria manifestación en el centro de Sevilla por los fallos en el cribado del cáncer de mama
Distintos colectivos, asociaciones de mujeres y personas se han concentrado frente a la sede del Servicio Andaluz de Sanidad
J. A.
Miles de ciudadanos han salido a las calles de Sevilla este miércoles en defensa de la sanidad pública, tras la última polémica generada por los fallos en el cribado del cáncer de mama. Una gran cantidad de personas se ha concentrado frente a la sede del Servicio Andaluz de Salud (SAS) colapsando la avenida de la Constitución y la entrada a la Catedral.
Al grito de "sanidad pública", "no son casos, son vidas" y "la sanidad no es un negocio", entre otras consignas, la ciudadanía ha respondido en la calle a la llamada de la Asociación de Mujeres de Sevilla (Amama), después de que se conocieran fallos en las pruebas de detección de cáncer de mama en cerca de 2.000 casos.
Bajo el lema "Nuestra vida no puede esperar", la asociación incide en que los "inadmisibles" fallos en el cribado del cáncer de mama "están poniendo en peligro la vida de miles de mujeres". Esta protesta, que también ha tenido lugar en Delegaciones de la Consejería de Salud en otras capitales andaluzas como Granada y Córdoba y que se repetirá en próximos días en Cádiz o Málaga, pretende poner de manifiesto que los retrasos en los diagnósticos y el tratamiento de esta enfermedad está poniendo en peligro la vida de miles de mujeres.
- Sin estudios, con trabajo de por vida y un sueldo de casi 3.000 euros al mes: así es el empleo que recomiendan todos los técnicos en formación profesional
- Sumar años de cotización por cuidar a tus hijos ya es posible: hasta 5 años más para tu pensión
- Nueva urbanización en Alicante: inversores del norte de Europa proyectan 500 viviendas en Planes
- El restaurante Simposium crea la mejor receta con alcachofa en Alicante Gastronómica
- La factura millonaria de la contaminación por el enterramiento ilegal de basura en 500 hectáreas agrícolas de Orihuela
- La Ciudad del Baloncesto del Lucentum: una operación en Alicante que podría seguir el modelo del Roig Arena
- El Vinalopó proyecta su futuro: ¿Qué desafíos y oportunidades afronta la comarca?
- El parque La Marjal de Alicante: un modelo ejemplar que no deja de innovar