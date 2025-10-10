Desalojan a un centenar de vecinos en Cartagena: "El agua ha entrado en toda la casa"

El Ayuntamiento de Cartagena ha evacuado este viernes a un centenar de personas, entre transeúntes y residentes de la urbanización Bahía Bella, La Algameca y del camping Villas Caravaning, que necesitaban cobijo ante la alerta meteorológica de nivel rojo que hay activada en el Campo de Cartagena y Mazarrón por el paso de la dana Alice. También se ha producido el desalojo de los trabajadores de Navantia, al encontrarse la factoría junta a la rambla Benipila.

De las personas evacuadas, 34 permanecen en el pabellón de deportes de Cabezo Beaza, donde se les proporciona atención social y de emergencia, mientras que el resto han sido trasladadas a otras instalaciones municipales habilitadas como alojamiento temporal.

Además, el ayuntamiento de Cartagena ha abierto locales sociales, pabellones y colegios en Los Urrutias, Los Nietos, El Algar, El Albujón, La Aljorra, Los Belones, Santa Ana y el Barrio de la Concepción, para atender a los vecinos que lo necesiten. Además, brigadas municipales del parque móvil están supervisando en tiempo real el caudal de las ramblas para evitar desbordamientos, especialmente en puntos críticos.

Las fuertes lluvias también ha afectado al astillero de Navantia, en Cartagena, que ha decido mantener los servicios mínimos imprescindibles este viernes y sus trabajadores han abandonado la factoría tras la reunión que ha celebrado el comité de emergencia para evaluar la situación.

"El agua ha entrado en toda la casa"

Algunos vecinos evacuados del Camping Villas Caravaning aprovechan el tiempo en el pabellón jugando a las cartas, mientras fuera la lluvia continúa sin dar tregua. Andy Gardner, su pareja y otro matrimonio de amigos viven por primera vez una situación así, en la que la policía les obligó este jueves a dejar sus viviendas ante la alerta roja por lluvia

Tienen su segunda vivienda en el camping desde hace 18 y 11 años, respectivamente, aunque su vivienda habitual está en Inglaterra, vienen a Playa Honda de forma habitual “buscando el sol y mira qué nos encontramos”. Aseguran que en el pabellón están tranquilos, aunque echan de menos “un vaso de vino”.

Fátima Tavares, también residente del camping, se encuentra en el pabellón junto a su hijo pequeño y sus dos perros. El camping es su única casa desde que llegó de Portugal por trabajo. En su vivienda el agua ha entrado a las habitaciones pero está tranquila, porque “aquí estamos bien y los vecinos nos estamos ayudando, es lo bueno de esta situación”.

El Italiano Amedeo Mangione, quien vive en La Algameca, “que es un paraíso aunque hoy no”, ha dejado su hogar cuando el agua y el barro le llegaban a las rodillas. “Estoy cambiando el techo y el viento lo ha levantado, por lo que el agua ha entrado a toda la casa. He dejado mis cosas dentro de una tienda de campaña para que no se mojen”, explica a las puertas del pabellón.

Rosa María Vergara llega al pabellón junto a su amiga Encarni Martínez y el marido de ella. Llevan dos y cuatro años respectivamente viviendo en Villas Caravaning. Aunque se resistían a abandonar su casa y han pasado dos noche allí, las últimas batidas de Policía Local y Protección Civil les han hecho cambiar de opinión y han optado por venirse al Pabellón de Cabezo Beaza. “Hemos estado toda la madrugada pendientes de lo que pasaba fuera”, señalan a su llegada al centro habilitado por el Ayuntamiento.

Las medidas fueron comunicadas este jueves por Policía Local, Protección Civil y Servicios Sociales, quienes visitaron estas áreas para alertar a los vecinos y ofrecerles apoyo, incluyendo recursos y un lugar seguro donde alojarse.

Además, otros 17 transeúntes buscaron refugio por su cuenta en la Hospitalidad Santa Teresa. De todos los alojados, seis permanecen en el pabellón Cabezo Beaza, que fue habilitado como centro de acogida el día anterior. El espacio cuenta con medio centenar de camas y está preparado para atender a las personas desplazadas por las lluvias.

En previsión de mayores desplazamientos, el Ayuntamiento tiene planeadas alrededor de veinte instalaciones adicionales en distintos puntos del municipio.

Todos los servicios municipales, incluyendo Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Servicios Sociales, Infraestructuras y Educación, se mantienen en alerta y coordinados para responder a emergencias. Agentes y equipos de Protección Civil están desplegados en zonas estratégicas, especialmente en áreas cercanas a ramblas, para monitorear el caudal y anticipar posibles incidencias.

En las últimas horas se han registrado lluvias acumuladas de más de 100 litros en Cabo de Palos -donde la Agencia Estatal de Meteorología computaba 134 a las 16 horas-, La Manga del Mar Menor o Playa Honda y más de 65 en Cabezo Beaza, Víctor Beltrí o la plaza de España.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha indicado que todos los caudales están siendo vigilados además de por los sistemas de medición por personal "sobre el terreno" de Policía Local y Protección Civil para poder detectar cualquier variación en ellos.