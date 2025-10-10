Medio ambiente
El Mar Menor recibe 1.800 litros por segundo de agua dulce y arrastres por la dana Alice
La comarca del Campo de Cartagena continúa en alerta roja por lluvias
Javier Ayala
La dana Alice que ha puesto en aviso rojo este viernes a Mazarrón y a la comarca del Campo de Cartagena ha dejado 34,8 litros en una hora en la rambla de Benipila, en el término municipal cartagenero, además de haber provocado la entrada de 1.800 litros por segundo de agua dulce y arrastres al Mar Menor.
Así lo ha puesto de manifiesto este viernes el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien en declaraciones a la televisión autonómica recogidas por EFE ha expresado su preocupación por la posible afectación a la laguna salada de las intensas lluvias. No obstante, "habrá que hacer una valoración cuando finalice el episodio", ha advertido.
La lluvia está descargando con intensidad en el litoral sur, en las zonas de Cabo de Palos, La Manga y Cartagena, que son los lugares más afectados hasta el momento por la persistencia de las precipitaciones en las últimas horas, según ha informado el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan Esteban Palenzuela.
Las lluvias se están generalizando hacia el Mar Menor y se observa la formación de tormentas en el mar que afectarán a toda esa zona y la ciudad de Cartagena.
- Última hora de la dana Alice en Alicante: Sanidad recomienda no desplazarse a las citas médicas si el temporal impide hacerlo con seguridad
- ¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
- Alerta roja mañana en Alicante: la dana Alice pone en "riesgo extremo" a 51 localidades
- Olcina: 'La dana se ha formado al final en el sureste peninsular y por eso la inestabilidad se traslada a la Vega Baja
- Alerta roja en el litoral sur de Alicante para el viernes tras dejar ya la dana Alice hasta 120 litros en la provincia
- Buscan testigos de una brutal paliza de veinte personas a un joven de 18 años junto a una discoteca en Alicante
- La dana Alice descarga con fuerza en Alicante: problemas en el tráfico y la Albufereta, destrozada
- Coches y contenedores arrastrados en Elche por una lluvia de 20 minutos y el río Vinalopó rebosante de agua