Mujeres que no piden permiso

«AEPA es el cambio». Al menos eso fue lo que dijo Marcela Fernández, presidenta de la Asociación de empresarias y profesionales de Alicante (AEPA), en la VIII gala de premios de esta entidad. En su impecable discurso, aseguró que «las mujeres tienen un liderazgo transformador». Y que hay tres pilares para la vida y la empresa: la constancia, la creencia en uno mismo y la bondad.

De las trescientas asociadas de AEPA, muchas de ellas estaban presentes en el evento y escucharon de labios de la presidenta que «necesitamos mujeres que no pidan permiso, sino que ocupen espacios y que generen impacto. Se pueden construir empresas con alma, crecer sin perder la esencia de nuestros valores y dejar huella sin pisar a nadie». Totalmente de acuerdo.

El salón de Torre de Rejas a reventar, con representantes de instituciones como los alcaldes Luis Barcala (Alicante), Pablo Ruz (Elche), Teresa Belmonte (Bigastro), Loreto Serrano (Santa Pola), Amparo Serrano (Callosa de Segura), Juan José Cortés Vélez, (GV), Carlos Pastor (Diputación), Raúl Ruiz (UA), Tonia Salinas (Parque Científico de la UMH), Vicente Pastor (AVECAL), María Miñano (Cámara de Comercio), Mayte Antón (AEFA), Rosa Vinal (FOPA) o Yolanda Díaz (UGT).

Después de otorgar un reconocimiento a los mejores expedientes femeninos de la UMH (Lena Pina y Laura Palao) y de la UA (Aitana Chillón y Elena Gascó), se procedió a la entrega de premios que recayeron en Teresa Antón, Mercedes Rodríguez, Ana Marhuenda, María Dapena, Teresa Sanjurjo (lo recogió Teresa Belmonte), todas con discursos emocionados y de agradecimiento. Dejo para el final el premio a «Mujeres que cambian el mundo», que recayó en Rocío Pajares (cuya empresa, Panter, está en Callosa de Segura), que pronunció una arenga motivadora diciendo que «esto no va de hombres o de mujeres, sino de seres humanos. Generemos empleo y ¡aúpa las personas que arriesgan y triunfan!». Un entregado público se puso en pie para aplaudirla al grito de ¡Viva la Vega Baja! Brava Rocío. Qué subidón nos dio.

Lumen

Hacía tiempo que no veía una larga cola a las puertas de la Diputación para entrar a visitar una exposición. Y, sobre todo, de un artista insultantemente joven como Adrián Espouy, que ya el año pasado, con veintiún años, ganó el premio «Miradas Artista Emergente» de la Fundación Jorge Alió con su obra Introspección y que se puede ver en esta exposición.

Sara Rivas, Lucía Martínez, Nieves Martínez, el artista Adrián Espouy, Nieves Martínez y Juan Pablo Martínez Doñate. / INFORMACIÓN

Lumen, entre el error y la forma es el título de este conjunto de pinturas cuyos retratos no tratan de reflejar la perfección, sino encontrar la belleza con un estilo singular e imperfecto, que busca más bien la personalidad de los retratados, sus emociones, sus dudas, su fragilidad, y donde lo personal pesa más que lo normativo. Es por eso que lo que se supone que es un error, se convierte en un lugar central. Lo imprevisto no se corrige ni se oculta, se muestra. Eso fue lo que admiraron Juan Planelles, Rafa Cañizares, Pepe Picó, Gerardo Estrada, Juan Pablo Martínez Doñate, Ana Molina, Inés Gallardo o Nieves Martínez, entre un público heterogéneo de todas las edades. Totalmente recomendable.

Anastasya Zviazhnskaya y Gerardo Estrada, de la Orquesta de Cámara Virtuós Mediterrani. / INFORMACIÓN

Patrimonio común

Puntual, marcial y austero fue el acto de celebración del Día de la Subdelegación de Defensa de Alicante, que este año presidió por primera vez Juan Navarro. Tras la entrega de distinciones, el subdelegado pronunció unas palabras en las que alabó, en primer lugar, el papel que realizan los reservistas que, con su trabajo voluntario, complementan las necesidades de distintas unidades de las FAS con cualidades específicas para realizar labores concretas y distintivas, y, en representación de todos ellos, entregó un diploma honorífico al vicerrector de Infraestructuras de la UA, Salvador Ivorra, «por su permanente apoyo a cuantas iniciativas de colaboración entre las FAS y la UA han sido propuestas».

Día de la subdelegación de Defensa de Alicante que presidió por primera vez el coronel Juan Navarro. / INFORMACIÓN

También aprovechó para transmitir el trabajo de las subdelegaciones, como es servir de enlace con el ministerio de Defensa de ciudadanos e instituciones, la aportación de recursos a las Fuerzas Armadas sobre el reclutamiento y, en tercer lugar, destacó especialmente su papel en la difusión de la Cultura de Defensa, es decir, acercar las FAS a la sociedad.

Y muchos representantes de la sociedad estuvieron presentes. Institucionales como el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves; el secretario autonómico de Innovación, Jerónimo Mora; el presidente, Juan Carlos Cerón; y el fiscal jefe Jorge Ignacio Rabasa de la Audiencia Provincial; la alcaldesa de Almoradí, María Gómez; el deán de la concatedral de San Nicolás, Ramón Ejío; el coronel y jefe del MOE, Miguel Ángel Jiménez; el comandante naval, Rafael Torrecillas; el subdelegado de Defensa en Castellón, Moisés Izquierdo o los concejales de Alicante, Rafael Alemañ, Carmen Robledillo y Juan Utrera. También civiles como la Bellea del Foc, Adriana Vico y el presidente de la Federación de Hogueras, David Olivares; María José González, Beatriz Ruiz, Ana Susaeta, Mariano Soriano, Carlos Dupuy, Luis Crespo o Laura Jiménez Prada de Miguel.

El subdelegado recibe a la Bellea del Foc, Adriana Vico, en presencia de concejales del ayuntamiento de Alicante. / INFORMACIÓN

Cerca de la celebración del día de la Fiesta Nacional, Navarro concluyó sus palabras hablando de esta fecha como la conmemoración de un patrimonio común que refuerza la identidad, la cohesión y la fortaleza de una nación, de la que forman parte de una manera importante las Fuerzas Armadas. Es por eso que «debemos acercarnos a la sociedad y servirla en lo que esté en nuestra mano, para que cada vez que nos vean o nos oigan, sientan que están viendo u oyendo algo suyo, algo que contribuye a su seguridad, a su soberanía e independencia y, por lo tanto, a su libertad». Totalmente de acuerdo.