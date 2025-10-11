Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pocoyó, Mortadela o Iceberg, estos son algunos de los nombres más raros en España

Entre la tradición, la creatividad y un toque de humor, en España se han registrado algunos de los nombres más raros que puedas imaginar

Los nombres más raros escuchados en España

Familias: padres, madres e hijos / Europa Press

Laura Morote

En la era de las redes sociales y la individualidad, cada vez más padres quieren que el nombre de su hijo sea único. De ahí a que quieran llamarles de la forma más original que te puedas imaginar. Y claro, eso da pie a que nos preguntemos: ¿cuál es el nombre más raro que habéis escuchado alguna vez?

Aunque el Registro Civil español establece ciertas restricciones —no se permiten nombres ofensivos, que generen confusión o ridiculicen al menor—, la creatividad ha encontrado formas de colarse por los márgenes.

De Pocoyó a Iceberg: los nombres más raros escuchados en España

A raíz de una publicación viral en Instagram que preguntaba por el nombre más raro que alguien había oído, muchos usuarios compartieron ejemplos reales o documentados. Aquí te dejamos una recopilación :

  • Pocoyó: Un homenaje directo al popular personaje infantil.
  • Mortadela: Increíble, pero real.
  • Eufemio y Felicísimo: Antiguos, sí, pero siguen existiendo.
  • Frutín: Tierno, pero muy poco habitual aunque hay gente que se llame así.
  • Iceberg: Lo más fresco que se ha escuchado. Literalmente.
  • Kevin Costner de Jesús: Cuando el cine y la religión se encuentran en el Registro Civil.
  • Lobo: Protagonizó un caso legal tras ser inicialmente rechazado.
  • Yennifer Yesenia y Bryan Maikel: El spanglish se cuela con fuerza en muchos barrios.
  • Mundo, Cielo Azul y Pino: Nombres que suenan poéticos, naturales… y poco convencionales.

El impacto de tener un nombre raro

Elegir el nombre más raro puede parecer divertido o especial en el momento, pero conviene pensar en el futuro. ¿Cómo se sentirá esa persona al presentarse en una entrevista o en el colegio?

Muchos expertos en educación recomiendan optar por nombres originales pero funcionales, evitando los que puedan generar burlas o incomodidad. Al fin y al cabo, el nombre es algo que llevamos toda la vida. Algunos de estos nombres parecen sacados de chistes o leyendas urbanas, pero en algunos casos están registrados oficialmente.

La línea entre la broma y lo legalmente aceptado es más fina de lo que parece.

