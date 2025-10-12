El bonito nombre español que está en serio peligro de extinción: solo hay 43 personas

El tiempo que pasa no vuelve. La sociedad se va adaptando a las nuevas eras en todos los aspectos y los nombres de las personas han ido cambiando desde tiempos inmemoriables. En España, existen una gran variedad de nombres que, aunque poseen una rica carga histórica y cultural, han caído en desuso en las últimas décadas.

Entre estos nombres menos frecuentes, encontramos joyas lingüísticas que alguna vez fueron populares pero han sido eclipsadas por tendencias mucho más modernas. Nombres como Eulalia, Hermenegildo, Anatolio o Filomena, por ejemplo, evocan una nostalgia por épocas pasadas y transmiten una sensación de singularidad.

Aunque estos nombres pueden sonar algo anticuados para algunos, también pueden ser vistos como una oportunidad para rescatar la tradición y conferir a una nueva generación un toque distintivo y único. Hay algunos de estos nombres que están en peligro de extinción.

Datos del INE

El Instituto Nacional de Estadística (INE), como cada año, ha publicado los nombres y apellidos más frecuentes en España. En el caso de los hombres, Antonio es el nombre más frecuente con 627.738 varones que se llaman así, mientras que en recién nacidos es Martín (3.459).

Imagen de archivo de un grupo de madres con sus bebés. / Joan Puig

Por su parte, en mujeres el nombre más frecuente es el de María Carmen. Un total de 636.109 personas se llaman así, según los datos recogidos el año pasado. En el caso de las recién nacidas, Lucía es el nombre más frecuente, con 3.539.

Mapa general

La base de datos del INE es completísima y permite a cualquier persona cotillear sobre cuántas personas de tu ciudad se llaman igual que tu. Para ello, hay un mapa que te indica precisamente todos los datos tantos de nombres como de apellidos. Este sistema también permite saber cuales son los nombres que se han dejado completamente de usar y están en peligro de extinción.

Por ejemplo, un bonito nombre como Navidad, que sigue siendo un apellido más común con más de 600 personas que lo tienen como primer apellido, está a punto de desaparecer. Actualmente solo hay 43 mujeres en España que se llaman así y todas viven en la misma comunidad, Cataluña. Sin embargo, queda poco tiempo para que nadie se llame así ya que según los propios datos del INE la media de edad de las personas que se llaman Navidad es de 69,6 años.

De las mismas fechas del año y con una relación directa con el día de Navidad nació el nombre de Natividad, que todavía se mantiene como uno de los nombres más usados en España. Hay más de 28.000 personas que se llaman Natividad y sí, aunque sorprenda, hay 38 de ellos que son hombres. Este nombre se suele oír en Aragón, Soria, Burgos, Palencia o Zamora. Eso sí, la media de edad de Natividad es alta ya que supera los 73 años en hombres y los 65 en mujeres.